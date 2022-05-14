Son dakika: Bursaspor, Kocaelispor ve Menemenspor 2. Lig'e düştü!

Spor Toto 1. Lig'de bugün aynı saatte oynanan 37. hafta maçlarının ardından Bursaspor, Kocaelispor ve Menemenspor'un 2. Lig'e düşmeleri kesinleşti. Ligde daha önce Balıkesirspor'un düşmesi kesinleşmişti.
Altınordu'dan hayati galibiyet
Bursaspor, Kocaelispor ve Menemenspor'un küme aynı anda küme düşmesi için Altınordu'nun galip gelmesi gerekiyordu. İzmir ekibi evinde 1-0 geriyte düştüğü ve penaltı kaçırdığı maçta Balıkesirspor'u 2-1 yenerek ligde kalmayı garantiledi.
Eyüpspor play-off'u ve 6. sırayı garantiledi
37. hafta maçları sonucunda play-off'a kalan takımlar da belli oldu. Kocaelispor'u evinde 2-1 mağlup eden Eyüpspor puanını 54'e yükseltti. Manisa FK'ya yenilen Tuzlaspor 49 puanda kalınca İstanbul ekibinin play-offa kalması kesinleşti. Eyüspor play-off'a 6. sırada girecek.
Play-off'a kalmayı daha önce garantileyen Bandırmaspor, İstanbulspor, BB Erzurumspor'un sıralamaları son hafta maçlarının ardından belli olacak.
Ankaragücü ve Ümreniyespor Süper Lig'de
1. Lig'de ilk iki sırayı haftalar önce garantileyen Ankaragücü ve Ümraniyespor'un Süper Lig'e çıkmaları kesinleşmişti.
1. Lig'de 37. hafta sonuçları şu şekilde:
Altınordu 2-1 Balıkesirspor
BB Erzurumspor 2-2 Keçiörengücü
Bandırmaspor 4-2 Bursaspor
Eyüpspor 2-1 Kocaelispor
Ankaragücü 1-2 Boluspor
Manisa FK 4-1 Tuzlaspor
Menemenspor 1-3 Gençlerbirliği
Samsunspor 0-0 İstanbulspor
Ümraniyespor 0-0 Denizlispor
1. Lig'de oluşan puan durumu şu şekilde:
1- Ankaragücü: 68 puan (Süper Lig)
2- Ümraniyespor: 67 puan (Süper Lig)
3- Bandırmaspor: 61 puan (play-off)
4- İstanbulspor: 59 puan (play-off)
5- BB Erzurumspor: 58 puan (play-off)
6- Eyüpspor: 54 puan (play-off)
7- Tuzlaspor: 49 puan
8- Manisa FK: 49 puan
9- Samsunspor: 48 puan
10- Keçiörengücü: 48 puan
11- Denizlispor: 46 puan
12- Gençlerbirliği 46 puan
13- Adanaspor: 45 puan
14- Boluspor: 45 puan
15- Altınordu: 45 puan
16- Bursaspor: 41 puan (2. Lig)
17- Kocaelispor: 41 puan (2. Lig)
18- Menemenspor: 39 puan (2. Lig)
19- Balıkesirspor: 12 puan (2. Lig)