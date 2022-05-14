Son dakika: Bursaspor, Kocaelispor ve Menemenspor 2. Lig'e düştü!

Haberin Devamı

Spor Toto 1. Lig'de bugün aynı saatte oynanan 37. hafta maçlarının ardından Bursaspor, Kocaelispor ve Menemenspor'un 2. Lig'e düşmeleri kesinleşti. Ligde daha önce Balıkesirspor'un düşmesi kesinleşmişti.

Altınordu'dan hayati galibiyet

Bursaspor, Kocaelispor ve Menemenspor'un küme aynı anda küme düşmesi için Altınordu'nun galip gelmesi gerekiyordu. İzmir ekibi evinde 1-0 geriyte düştüğü ve penaltı kaçırdığı maçta Balıkesirspor'u 2-1 yenerek ligde kalmayı garantiledi.

Eyüpspor play-off'u ve 6. sırayı garantiledi

37. hafta maçları sonucunda play-off'a kalan takımlar da belli oldu. Kocaelispor'u evinde 2-1 mağlup eden Eyüpspor puanını 54'e yükseltti. Manisa FK'ya yenilen Tuzlaspor 49 puanda kalınca İstanbul ekibinin play-offa kalması kesinleşti. Eyüspor play-off'a 6. sırada girecek.

Haberin Devamı

Play-off'a kalmayı daha önce garantileyen Bandırmaspor, İstanbulspor, BB Erzurumspor'un sıralamaları son hafta maçlarının ardından belli olacak.

Ankaragücü ve Ümreniyespor Süper Lig'de

1. Lig'de ilk iki sırayı haftalar önce garantileyen Ankaragücü ve Ümraniyespor'un Süper Lig'e çıkmaları kesinleşmişti.

1. Lig'de 37. hafta sonuçları şu şekilde:

Altınordu 2-1 Balıkesirspor

BB Erzurumspor 2-2 Keçiörengücü

Bandırmaspor 4-2 Bursaspor

Eyüpspor 2-1 Kocaelispor

Ankaragücü 1-2 Boluspor

Manisa FK 4-1 Tuzlaspor

Menemenspor 1-3 Gençlerbirliği

Samsunspor 0-0 İstanbulspor

Ümraniyespor 0-0 Denizlispor

1. Lig'de oluşan puan durumu şu şekilde:

1- Ankaragücü: 68 puan (Süper Lig)

2- Ümraniyespor: 67 puan (Süper Lig)

3- Bandırmaspor: 61 puan (play-off)

4- İstanbulspor: 59 puan (play-off)

5- BB Erzurumspor: 58 puan (play-off)

6- Eyüpspor: 54 puan (play-off)

7- Tuzlaspor: 49 puan

8- Manisa FK: 49 puan

9- Samsunspor: 48 puan

10- Keçiörengücü: 48 puan

11- Denizlispor: 46 puan

12- Gençlerbirliği 46 puan

13- Adanaspor: 45 puan

14- Boluspor: 45 puan

15- Altınordu: 45 puan

16- Bursaspor: 41 puan (2. Lig)

17- Kocaelispor: 41 puan (2. Lig)

18- Menemenspor: 39 puan (2. Lig)

19- Balıkesirspor: 12 puan (2. Lig)