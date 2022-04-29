Burak Yılmaz'ın son imzası için görüşmeler başladı | Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor | Son Dakika Transfer Haberleri

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Süper Lig'de 2021 / 22 sezonu için son viraja girdik. Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etme ihtimalinin bulunduğu haftada gözler Fenerbahçe'nin Gaziantep FK mücadelesine çevrildi. Sarı lacivertlilerin mağlubiyeti halinde bordo mavili takım sahaya çıkmadan şampiyonluğunu ilan edecek.

Diğer yandan önümüzdeki sezonun yapılanmasına şimdiden başlayan takımlarda transfer hareketliliği başladı. Bu sezon aradığını bulamayan Beşiktaş ve Galatasaray'da transfer gündemi daha sıcak. İşte günün transfer haberleri...

'KRAL'IN SON İMZASI...



Burak Yılmaz'ın Fransız ekiplerinden Lille ile olan sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Milli futbolcu için Türkiye'den ilgi var.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre, kariyerinin son imzasını atmaya hazırlanan Burak Yılmaz için Adana Demirspor'un İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella ısrarcı.

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Adana Demirspor'un bir süredir Burak Yılmaz ile ilgilendiği vurgulanırken Montella'nın da isteğiyle Akdeniz ekibinin transferde mutlu sona ulaşmak istediği öne sürüldü. 37 yaşındaki Burak Yılmaz'ın da gelecek sezon Adana Demirspor forması giymeye sıcak baktığı iddia edildi.



Ligue 1'de ikinci sezonunu geçiren Burak Yılmaz geçen sezon takımıyla lig şampiyonluğu yaşarken çıktığı 33 resmi maçta 18 gol atıp 5 asist yapmıştı. Yılmaz bu sezon ise 37 resmi maçta süre alırken 7 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı. Lille ise ligin bitimine dört hafta kala 9. sırada bulunuyor.

ABDÜLKERİM & HADZIAHMETOVIC BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'IN RADARINDA

Bu sezonki yüksek grafiğiyle dikkat çeken Konyaspor'da takımın yıldız futbolcuları Abdülkerim Bardakcı ve Hadziahmetovic, Süper Lig devlerinin radarına girdi. Abdülkerim'e Beşiktaş'ın ilgi duyduğu iddia edilirken, Galatasaray'ın da Hadziahmetovic'in peşinde olduğu öne sürülüyor.

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BEŞİKTAŞ'TA 1 NUMARALI ADAY SÖRLOTH

Beşiktaş 'ın son 3 şampiyonluğunda golcülerin katkısı inanılmaz olmuştu. Mario Gomez 2015-2016 sezonunda 26 gol atmış ve şampiyonlukta büyük katkı sağlamıştı. Bir sezon sonra Alman golcü takımdan ayrılırken yerine gelen Kamerunlu Aboubakar, Cenk ile birlikte harika bir uyum yakalamış, Kamerunlu 12 gol atarken Cenk de 20 kez fileleri sarsmış ve Kartal duble yapmıştı. Ve geçen sezon geri dönen Aboubakar son 10 maçın 9'unda forma giymemesine rağmen 15 gol atmış, sol kanatta oynayan Larin'in performansını da yükseltip 19 gole ulaşmasında katkı vermişti. Bu örneklerden harekete geçen Beşiktaş yönetimi benzer bir sinerjiyi yaratmak için üst düzeyde bir forvet ve çok iyi bir alternatif hücumcu almanın şart olduğuna inanıyor.

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Fanatik'te yer alan habere göre; hedefteki isimler Sörloth ile Bas Dost. Norveçli Sörloth birinci forvet olarak düşünülüyor ve uzun süredir Kartal'ın gündeminde, bonservis için Leipzig'e şartlar sunulmuş durumda. Siyah-Beyazlılar, Trabzonspor 'da ligde 24, toplamda 33 gol atan Sörloth'un Gomez-Aboubakar etkisi yaratacağına inanıyor. Bast Dost da Cenk ve Larin gibi alternatif hücumcu olarak skora önemli oranda katkı yapacağı düşünülen bir isim.

OZAN TUFAN İÇİN YILLIK 1 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın yeni sezon transfer listesindeki isimlerden biri olan Ozan Tufan için Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, sportif direktör Ceyhun Kazancı'dan detaylı bir rapor istediği ifade edildi. Raporda Ozan'ın toplam maliyetinin ne kadar olacağı, saha dışındaki yaşantısının son durumu ve F.Bahçe'de neden kadro dışı bırakıldığı konularının detaylı bir şekilde yer alması istendi. Bu rapordaki cevaplara göre Ozan'ın transferi için devreye girileceği iddia ediliyor. Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'de yıllık maaşı 2 milyon euro. Siyah-beyazlıların Beşiktaş'ın teklifi ise 1 milyon euro'yu geçmeyecek, ayrıca milli takım ve devamlılığına göre bonuslar önerilecek.

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FENERBAHÇE OSAYI'DEN 10 MİLYON EURO GELİR BEKLİYOR

Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın yıldız oyuncuyu transfer etmek istediği ve önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geleceği iddia edildi. Geçtiğimiz yıl piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan yıldız oyuncunun şimdiki değeri ise 6 milyon Euro...

Sarı-Lacivertliler 500 bin Euro'ya transfer ettiği 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusundan yaklaşık 10 milyon Euro'luk gelir bekliyor. Crystal Palace, Osayi QPR'de oynarken de yıldız oyuncuyu takip ediyordu. Süper Lig 'de 29 maça çıkan genç yıldız 1 gol atarken 3 asist üretti.

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MULEKA BÜYÜLÜYOR... MALİYETİ SADECE 200 BİN EURO

Kasımpaşa'da devre arası transfer döneminde Standard Liege'den kiralık olarak kadroya dahil edilen Jackson Muleka, gösterdiği performansla adeta parmak ısırttı. Demokratik Kongolu futbolcu, lacivert-beyazlı formayı ligde 10 maçta terletirken; bu maçlarda 11 gol atıp, 3 asist yapma başarısı gösterdi. 24 yaşındaki golcü oyuncu, gösterdiği performansla da dikkatleri üstüne çekmeyi başardı.

Jackson Muleka'nın transferi Kasımpaşa'ya sadece 200 bin Euro'ya mal oldu. Lacivert-beyazlı ekip, Standart Liege, Muleka ve futbolcunun menajerine toplamda 200 bin Euro ödeme yaptı. Öte yandan sezon sonu için Kasımpaşa, oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanacak. 3 milyon Euro satın alma maddesi bulunan 24 yaşındaki golcü için, hem yurt içi hem de yurt dışından teklifler var. Gelecek sezon için Batshuayi'nin yerine golcü transfer etmek isteyen Beşiktaş, Demokratik Kongolu oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

UMUT İÇİN GALATASARAY İLK SIRADA

Kasımpaşa'nın sezon başında Lorient'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı, sonrasında ise satın alma opsiyonunu kullandığı Umut Bozok, attığı 15 golle ligin en golcü ismi durumunda. Attığı 15 golün yanı sıra 7 de asist yapan Umut Bozok için harekete geçen ilk kulüp Galatasaray oldu. Gelecek sezon ilk 11'deki Türk futbolcu sayısının da 4'e yükselecek olmasıyla birlikte yerli bir golcü oyuncu daha da önemli hale geldi. Ancak sarı-kırmızılı ekipteki seçim sürecinin ardından Umut Bozok transferinde nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Galatasaray'ın dışında diğer büyüklerin de Umut Bozok'un durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

MESUT ÖZİL ÇOK SEVDİĞİ ÇUBUKLU FORMAYA VEDA EDEBİLİR

Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan ve menajeri ile görüşmelerin başlatıldığı Mesut Özil için Alman basınından flaş bir iddia geldi.

Bild'de yer alan habere göre Özil, gelecek sezon MLS'te forma giyebilir. Alman basını Mesut Özil'in yeni adresini duyurdu! Bu sezon 8 gol 2 asistlik performansı bulunan Özil için MLS ekiplerinden Los Angeles FC'nin devreye girdiği yazıldı. Yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Geçtiğimiz ay Ozan Tufan'la birlikte kadro dışı kalan Mesut Özil'in sezon sonunda takımda kalma ihtimali epey düşük.

BAŞAKŞEHİR'DEN TREZEGUET KARTAL'IN GÜNDEMİNDE

Teknik direktörlüğe Valerien Ismael’i getiren Beşiktaş ’ta gelecek sezon için çalışmalar başladı. Siyah-Beyazlılar’da Ismael’in raporu doğrultusunda Transfer çalışmaları sürüyor. 3-4-3 sistemiyle oynayacak olan Siyah-Beyazlılar’da yeni sisteme uygun transferler yapılacak.

Özellikle sol açık, stoper ve santrfor arayan Beşiktaş’ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre; Beşiktaş’ın Başakşehir’de kiralık oynayan Trezeguet ile ilgilendiği ifade edildi. Aston Villa ile olan sözleşmesi 2023 yazında bitecek oyuncu için girişimlerin başlayacağı öğrenildi. Beşiktaş’ın 27 yaşındaki oyuncunun transferini makul bir bonservis bedeliyle bitirmek istediği öğrenildi.