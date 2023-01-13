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Burak Yılmaz'dan Arda Güler yorumu: Zarar veriyoruz

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#Burak Yılmaz#Arda Güler#Fenerbahçe
Burak Yılmazdan Arda Güler yorumu: Zarar veriyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2023 09:42

Hollanda ekivbi Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz, sosyal medyadan gelen soruları yanıtladı. 17 numaralı formayı alış hikayesini anlatan 37 yaşındaki yıldız futbolcunun Emirhan İlkhan ve Arda Güler ile ilgili cevabı dikkat çekti.

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Lille'de yaşadığı tarihi şampiyonluk sonrası sezon başında Hollanda Eredivisie ekibi Fortuna Sittard'a imza atan Burak Yılmaz, sosyal medyadan gelen sorulara Instagram hesabından cevap verdi.

Neden 17 numara?

Beşiktaş ve Fenerbahçe 'de 7 numara giydim ama iki takımdan gönderildim. Bana uğursuz geldiğini düşündüm. Trabzonspor 'a gidince 'Sana 7 numara ayırdık' dediler ama ben istemedim hatta '7 olmasın da kaç olursa olsun' dedim. '17 olur mu?' dediler. 17 aldım ve büyük başarılar yakalayınca benim numaram oldu.

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Çin'de yediğin en ilginç yemek neydi?

Çok değişik ve ilginç yemekler vardı. Kedisinden, köpeğine, faresine kadar her şey vardı ama tabii ben hiçbirini yemedim. Türk aşçım vardı, Türk yemekleri yedim.

Fortuna Sittard'da oynamaktan mutlu musun?

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Hollanda'da olmaktan dolayı ben ve ailem çok mutluyuz. Takım ve benim için çok büyük ve uzun bir proje. Umarım her şey güzel gider.

Sinemayla aran nasıl, hangi tür filmleri izlersin?

inemayla aram iyi. Her türlü dizi ve filmi takip etmeye çalışıyorum. Hepsini izlemeye çalışıyorum.

Emirhan İlkhan ve Arda Güler hakkında ne düşünüyorsun?

Arda Güler ve Emirhan İlkhan için iyi şeyler düşünüyorum. Emirhan, Avrupa'ya giderek kendini koruma altına aldı. Arda'ya ise hem 'O istiyor, bu istiyor' haberleriyle hem 'Türk Messi' benzetmeleriyle hem de oynatmayarak onun kariyerine çok zarar verdiğimizi düşünüyorum. Arda'yı oynatarak değerine değer katmalıyız. İkisinin de önü açık. Allah kaza bela vermesin. Nazar değmesin.

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#Burak Yılmaz#Arda Güler#Fenerbahçe

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