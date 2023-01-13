Weghorst-Ahmet Nur Çebi görüşmesinde neler yaşandı? Gözleri doldu... "Lütfen beni bırakın..."

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Beşiktaş'ta Manchester United ile anlaşan Wout Weghorst’un dünya devine transfer olmasının önünde hiçbir engel kalmadı. Siyah beyazlılar pazartesi günü bir açıklama yayınlayarak Hollandalı oyuncu ile ilgili olarak tüm inisiyatifin kendilerinden olduğunu kamuoyuna duyururken Weghorst dün başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim ile bir görüşme gerçekleştirerek İngiltere’ye gitmesi için kendisine kolaylık gösterilmesini istedi.

Önceliğim kesinlikle para değil

Oldukça duygusal bir atmosferde gerçekleşen hatta konuşması sırasında zaman zaman gözleri de dolan Wout Weghorst’un Çebi ve yöneticilere “Ben para için kulüpten ayrılmak istemiyorum. Beşiktaş’tan ve taraftarlarından memnunum. Dünya Kupası’nda çok iyi bir performans sergiledim. Ve şimdi de hayatımın şansı ile karşı karşıyayım. Hayal ettiğim kulüp olan Manchester United’da forvet olarak oynayacağım. Lütfen beni bırakın, ayrılmama izin verin” sözleriyle transferine onay verilmesine talep ettiği öğrenildi.

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Teknik ekip ve futbolcularla vedalaştı

Siyah beyazlı takımın başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu ile görüşerek kulübün menfaatleri doğrultusunda karar alacaklarını ve göndermemeleri halinde bu oyuncudan verim almanın zor olacağının altını çizdi. Yönetim kurulu kararı ile 5 milyon Euro serbest kalma maddesi 2 milyon 850 bin Euro’ya indi ve oyuncuya başarılar dilendi. Beşiktaş ayrıca Weghorst’a ödeyeceği 550 bin Euro’dan da kurtuldu. Daha sonra teknik heyet ve futbolcu arkadaşlarıyla bir araya gelen Wout Weghorst takımla vedalaşıp tesislerden ayrıldı.

Hedef Manchester derbisine yetiştirmek

Manchester United ile anlaşan ve ayrılık için Beşiktaş’ı da ikna eden Wout Weghorst dünya devinin ayarladığı özel uçakla dün İngiltere’ye gitti. Kırmızı Şeytanlar’ın bu transferde acele etmesinin en önemli sebeplerinden biri olarak yarın ezeli rakip Manchester City ile oynacak derbi gösteriliyor. Eğer bugün gece yarısına kadar evrak işlemleri tamamlanabilirse Hollandalı golcü dünyanın en önemli rekabetlerinden biri olan dev maçta kulübedeki yerini alabilecek. Erik Ten Hag da takımın hücum yükünü sırtlamakta zorlanan Marcus Rashford ve Anthony Martial’a takviye getirmek istediğini ve bu nedenle Weghorst’ta ısrar ettiğini açıklamıştı.