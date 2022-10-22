Burak İnce'den dikkat çeken açıklamalar! Arminia Bielefeld'i tercih etme sebebi, Altınordu dönemi ve milli takım hayali...

Haberin Devamı

Geçtiğimiz sezonun devre arasında TFF 1.Lig ekibi Altınordu’dan, Almanya’nın Arminia Bielefeld takımına transfer olan orta saha oyuncusu Burak İnce, Spor Arena’ya açıklamalarda bulundu.

Kariyerini Avrupa’da sürdürüp ülkemizi burada temsil etmek istediğini dile getiren 18 yaşındaki oyuncu, “Defansif yönümde sorunlar olduğu için ilk başlarda sıkıntı çektim. Şu an kendimi hazır hissediyorum ve oynamayı bekliyorum. Şans geldiği zaman bunu iyi bir şekilde değerlendireceğimi düşünüyorum” diye konuştu.

ALTINORDU BAŞKANI, İNCE’Yİ TURNUVADA KEŞFETTİ

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan’ın kendisini bir turnuvada izleyip beğendiğini vurgulayan Burak İnce, “Altınordu, genç oyunculara önem veren bir kulüp. Ben de bunu bildiğim için oraya gitmiştim. Başkanımızın bana olan güveni yüksekti. Onun sayesinde Altınordu ile tanıştım diyebilirim” diye ifade etti.

Haberin Devamı

Dönemin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu tarafından 15 yaşında A takıma çıkarıldığını belirten İnce, o dönem iyi bir sezon başı kampı geçirdiğini, hocasının güvenip şans vermesiyle beraber kendini her maç geliştirdiğini söyledi.

Arminia Bielefeld’e olan transfer sürecine değinen Burak İnce, o dönem kendisiyle ilgilenen birçok kulüp olduğunu aktardı. İnce, şöyle devam etti: “O dönem benimle ilgilenen kulüpler vardı. Ben de oynayabileceğim bir yere gitmek istiyordum. Genç oyunculara forma şansı verdiği için Arminia Bielefeld’i tercih ettim. Defansif yönümde sıkıntılar olduğu için ilk başlarda sorunlar yaşadım. Şu an kendimi hazır hissediyorum ve oynamayı bekliyorum. Şans geldiği zaman bunu iyi bir şekilde değerlendireceğimi düşünüyorum. Kendimi kanıtlayıp daha büyük takımlarda forma giymek istiyorum.”

'BUNDESLİGA'DA TEMPO VE DİSİPLİN ÖN PLANDA'

Almanya’daki futbolun ülkemize göre çok daha hızlı oynandığını ve disiplinin ön planda olduğunun altını çizen genç futbolcu, Bundesliga’daki temponun Süper Lig’den daha fazla olduğunu söyledi. Çok maça çıkmamasına rağmen forma giydiği karşılaşmalarda bunu gördüğünü belirten İnce, Almanya’da bireysel oyundan çok takım oyunu oynandığını vurguladı.

Haberin Devamı

Takım olarak ligde sıkıntılı günler geçirdiklerini fakat düzelecek kapasitelerinin olduğunu kaydeden Burak İnce, şöyle konuştu: “Bu sene takım olarak sıkıntılı günler geçiriyoruz. Ama takımda kapasite var ve düzeleceğimizi düşünüyorum. Hazırlık maçlarında Olimpiakos, PSV Eindhoven gibi takımlar karşısında galip geldik. Ama bunu sezona yansıtamadık. Lig maçları farklı oluyor. Geçen sezon Hertha Berlin maçında ilk 11’de oynamıştım. Burada tempolu ve fiziğe dayalı bir oyun oynanıyor. Kendimi güçlendirmek için haftanın 2-3 günü fitness’a giriyorum. Forma şansı geldiğinde iyi değerlendirip formayı bir daha bırakmamak ondan sonra beş büyük ligdeki takımlarda oynamak istiyorum. İspanya La Liga dikkatimi çok çekiyor. Tekniğime ve stilime uygun olduğu için İspanya ligini daha çok seviyorum.”

Haberin Devamı

Antrenmanlardan sonra genelde şut çalışması yaptığını ve özellikle zayıf olan sağ ayağını geliştirmeye çalıştığını ifade eden İnce, “Sol ayaklı oyunculardan ülkemizde Cengiz Ünder’i, Avrupa’da Lionel Messi’yi beğeniyorum. Küçüklükten beridir Messi’yi izliyorum ve stilini çok beğeniyorum” diye belirtti.

'A MİLLİ TAKIM FORMASI HAYALİM VAR'

Hayalinin A Milli Takım forması giymek olduğunu vurgulayan genç futbolcu, son olarak şunları kaydetti: “A Milli Takım forması giymek benim hayalim. U19 Milli takımımızla 1 galibiyet 2 beraberlik alarak gruptan lider çıktık. İyi bir takıma sahibiz ve Avrupa Şampiyonasına gideceğimizi düşünüyorum. Bu tarz turnuvalar herkes için kendini gösterme yeri diyebilirim. Genellikle milli takımdan transfer yapan oyuncularımız var. Ülkemizdeki genç futbolcuların Avrupa’yı tercih etmesi gelişim açısından önemli fakat zamanı gelince gitmeleri bence en doğrusu. Fizik kalitesi açısından yurtdışına gidince direk forma şansı bulabilecek duruma gelmişlerse daha iyi olabilir. Altınordu’da 3 sezon boyunca oynayıp 71 maça çıktım. 2004’lü olup da ülkemizde 71 maça çıkan oyuncu galiba yok. Bence transfer için zamanım gelmişti. Kariyerimi Avrupa’da sürdürüp ülkemi buralarda temsil etmek istiyorum.”

Haberin Devamı