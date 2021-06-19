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Spor Arena
Haber Giriş: 19.06.2021 - 22:27 | Son Güncelleme:

Burak Elmas büyük sevinç yaşadı: "Geliyoruz, alacağız"

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Burak Elmas büyük sevinç yaşadı: "Geliyoruz, alacağız"

Galatasaray'da seçimli olağanüstü genel kurulunda oy sayma işlemi biterken son açılan sandıkların ardından yarışta öne geçen Burak Elmas ve ekibi büyük sevinç yaşadı.

Galatasaray Lisesi’nde yapılan seçimde Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan yarıştı.

İlk açılan sandıklarla birlikte seçimi önde götüren Eşref Hamamcıoğlu'nu son sandıkların açılmasıyla geçen Burak Elmas ve ekibi büyük mutluluk yaşadı.

Sevinç içinde çevresinde bulunanlara sarılan Burak Elmas, "Geliyoruz, alacağız" ifadelerini kullandı.

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