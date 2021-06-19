Son Dakika Haberi... Galatasaray'da tarihi seçim! Başkanlık seçiminde oy sayımına geçildi! Son gelişmeleri ve detayları canlı aktarıyoruz

Spor Arena - Galatasaray camiasının aylardır merakla beklediği ‘Yeni başkan kim olacak?’ sorusunun cevabı bugün belli oluyor. Sarı kırmızılı kulübün üyeleri, bugünkü seçimli olağan genel kurulda Galatasaray’ın 38. başkanını seçiyor.

İŞTE AÇILAN SANDIKLAR VE OY SAYILARI

TOPLAM OY SAYISI

Metin Öztürk (Mor): 32

İbrahim Özdemir (Sarı): 5

Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 48

Burak Elmas (Kırmızı): 27

Yiğit Şardan (Gri): 16

SANDIKLARA GÖRE OY SAYISI

1. SANDIK

Metin Öztürk (Mor): 32

İbrahim Özdemir (Sarı): 5

Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 48

Burak Elmas (Kırmızı): 27

Yiğit Şardan (Gri): 16

OY KULLANMA İŞLEMİ BAŞLADI! 5 SAAT SÜRDÜ

Galatasaray Lisesi’nde gerçekleşen seçimde oy verme işlemi saat 10.00’da başladı. Oy verme işlemi saat 15.00’te sona erdi. Yeni başkan ve yönetim kurulu, 3 yıl süreyle görev yapacak. Mevcut başkan Mustafa Cengiz’in sağlık sorunları nedeniyle yeniden aday olmadığı Galatasaray’da 5 isim başkanlık için yarıştı. Seçimde Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan, başkanlık için üyelerden oy istedi.

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİNDEN GELİŞMELER (CANLI)

- Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Olağan Seçimli Genel Kurul’un açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Mevcut Başkan Mustafa Cengiz’in sağlık sorunları nedeniyle toplantıya katılamadığını belirten ve kendisine bu süreçteki çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek sözlerine başlayan Yusuf Günay, "3 yılın sonuna geldik. 3 yılın yorgunluğunu giderecek bir haber aldık. 3’üncü yılın sonunda UEFA, anlaşma çerçevesinde söz verdiğimiz bütün konuların yerine getirildiğini tespit etti ve bizi Finansal Fair-Play’den (FFP) çıkardı. Umuyoruz ki seçimleri kazanacak yönetim daha rekabetçi bir takım yaratabilecek. Bugün burada bir demokrasi ortamı içerisinde 5 başkan adayı arkadaşımız, 5 ayrı renkle yarışacaklar. Günün sonunda kazanan, sarı-kırmızı renk olacak, Galatasaray olacak" diye konuştu.

- Seçimli genel kurul divan başkanlığına İrfan Aktar seçildi. Seçimi Aktar yönetiyor.

- Seçim kurulu ve sandık başkanları tek tek oylamaya sunuldu.

- Seçim divan kurulu ve sandık kurullarının oylanmasının ardından oy verme işlemine geçildi.

- Sarı-kırmızılı kulüpte başkanlığa aday olan 5 isim oylarını kullandı.

- Kulübün eski başkanlarından Faruk Süren, Adnan Polat ve Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın eski teknik direktörlerinden Hamza Hamzaoğlu ile eski futbolcular Gökhan Zan, Necati Ateş, Hakan Ünsal, Vedat İnceefe de liseye gelerek oylarını kullandı.

- Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, seçimde 4731 üye oy kullandı.

- Galatasaray genel kurulunda oy verme işlemi saat 15.00 itibariyle sona erdi.

- Oy kullanma işleminin bitmesiyle sandıklar, sayım için salona getirildi.

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ALBAYRAK ÜYELERİ KAPIDA KARŞILADI

Yiğit Şardan’ın listesinde yer alan Abdurrahim Albayrak, genel kurul üyelerini girişte tek tek karşıladı.

Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç ise seçimi bahçeye park ettiği aracından takip etti.

AYDEMİR AKBAŞ OY KULLANDI

Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş, erken saatlerde Galatasaray Lisesi'ne gelerek oyunu kullandı.

BAŞKAN ADAYLARINDAN AÇIKLAMALAR

İbrahim Özdemir: Çok heyecanlıyız ama bugün G.Saray'ın bayram günü diyebiliriz. Çok adaylı, demokratik seçimin G.Saray'a hayırlı olmasını diliyorum. Umarım seçim sonunda kazanan G.Saray olur ve el ele, seçilen adayı başkanlık koltuğuna oturturuz. Tüm adaylara başarılar diliyorum.

Metin Öztürk: Çok heyecanlıyız. Biz yola çıktığımızda, Atatürk değerleriyle ve Ali Sami Yen'in çizdiği yolda yürüyeceğiz demiştik. Kim kazanırsa kazansın, kazanan Galatasaray olacak. Hayırlısı olsun.

Burak Elmas: Camiamız için çok önemli bir seçim. Tüm adaylara başarılar diliyorum. Katılım yoğun, bu güzel bir şey. Umarım yüksek katılımlı bir seçim olacak. Diliyorum ki Galatasaray'a yakışan bir sonuç çıkacak.

Eşref Hamamcıoğlu: Heyecandan ziyade merakım var. Galatasaraylıların nasıl hareket edeceğini merak ediyorum. Galatasaraylıların kendisini test edeceğini düşünüyorum. Tüm adaylar centilmence yarıştı. Meteorolojik şartlara rağmen ilgi yoğun.

Yiğit Şardan: Katılım yüksek gibi duruyor. Galatasaraylılar kulüplerine sahip çıkıyor. Hiç heyecanlı değilim, katıldığım 6. seçim. Seçim tecrübesi olan bir üyeyim. Bunu bir hizmet yarışı olarak görüyorum. Eşref Hamamcıoğlu'yla daha önce birlikte çalıştık. Eski bir ahbaplığımız var. Bizim birbirimizi kucaklayabilmemiz lazım. Galatasaray Lisesi'ndeki havadan çok memnunum.

ABDURRAHİM ALBAYRAK: HAYIRLI OLSUN

Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan ve başkan adayı Yiğit Şardan'ın listesinde yer alan Abdurrahim Albayrak, "Galatasarayımıza hayırlı olsun. 5 adayımız var, hepsi birbirinden değerli. Bütün adaylara başarılar diliyorum." dedi.

Camianın önemli isimlerinden Ali Dürüst ise, "Güzel bir heyecan. Seçimde bir araya geldik. Son zamanlarda fiziken ve ruhen bir araya gelememiştik. Umarım bugünden sonra birlik oluruz. Kulübü kulüp yapan olgu bu. Kim başkan olursa olsun destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İşte camianın önde gelen isimlerinin seçimle ilgili yaptığı açıklamalar;

Vedat İnceefe: Atmosfer ve katılım fena değil. İnşallah sandıktan hayırlı bir başkan çıkan. Kim olduğu önemli değil, Galatasaray'a verdikleri önemli. Bu seçimde iyi bir başkan çıkacak ve Galatasaray'ı iyi yerlere getirecekler. Şampiyonlar Ligi elemeleri için çok kısa bir zaman var. En kısa sürede mazbatalarını alıp Galatasaray'a hizmet ederler.

Faruk Süren: Şu anda katılım iyi görünüyor ama artması lazım. Üyelerin ilgi duyması lazım, umarım bugün katılım daha da büyük olur. 5 tane adayımız var, bu çok hoş bir şey. Her şey Galatasaray için olacak, umarım güzel olur. Zor bir dönem, ilave kaynak bulunması gerekiyor. Eski moda kasa kolaylıkları mümkün olmayacak. Kurumsal bir disiplinle hareket edilmeli. 23 yıl önce bu işin profesyonel yönetilmesi gerektiğini ortaya koyup şirket kurmuştuk. Başka bir sisteme geçilmesi lazım.

Dursun Özbek: Ben Galatasaray'a hizmetimi yaptım ama burada hizmetin sonu yok, hizmet için başkan olmaya gerek yok. Benim için bu dönem, böyle bir dönem. Ailemin ve benim kalbimiz Galatasaray için atıyor. 5 tane aday var. Onların da Galatasaray'a iyi hizmetler yapacağını düşünüyorum. 5 aday tarihte bir ilk. Herkes Galatasaray'a hizmet etmek için yarış halinde. Galatasaray'ı bu durumdan çıkarmak için herkes mücadele halinde. Galatasaray büyük bir aile. Seçilen başkanın yanında birleşme olacaktır. Tüm başkan adaylarıyla konuştum. Genel kurul kimi seçerse o başkanımız olacak, kim seçilirse seçilsin Galatasaray'ın kıblesi değişmez. Mali genel kurulların yapılmaması iyi bir şey değil. Dolayısıyla seçilecek yönetimin yapacağı ilk iş, yapılmayan 2 mali genel kurulları yapması olmalı.

BAŞKAN ADAYLARI SEÇİM ÖNCESİ SPOR ARENA'YA KONUŞMUŞTU

BURAK ELMAS'IN SEÇİM ÖNCESİ SPOR ARENA'YA VERDİĞİ RÖPORTAJ





METİN ÖZTÜRK'ÜN SEÇİM ÖNCESİ SPOR ARENA'YA VERDİĞİ RÖPORTAJ





EŞREF HAMAMCIOĞLU'NUN SEÇİM ÖNCESİ SPOR ARENA'YA VERDİĞİ RÖPORTAJ



