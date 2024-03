Bünyamin Balcı'dan transfer itirafı ve Milli Takım yorumu! 4 büyüklerin ilgisi, EURO 2024 hayali...

Haberin Devamı

Antalyaspor’un bu sezon özellikle kritik Beşiktaş maçlarında yıldızı parlayan futbolcularından biri de genç sağ bek Bünyamin Balcı oldu. 23 yaşındaki Balcı, Beşiktaş’ı konuk ettikleri ligin 11.haftasındaki maçta 1 asistle oynarken, deplasmanda ise takımının ilk golünü kaydetti. 2021 yılında dönemin A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından Letonya ile oynanan maçın aday kadrosuna davet edilen başarılı futbolcu, transferin gözdesi haline geldi. Başarılı sağ bek; zorlu Beşiktaş maçları, Nuri Şahin, Sergen Yalçın ve yeniden A Milli Takım’da oynama hedefiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ANTALYASPOR’UN 23 YAŞINDAKİ BAŞARILI FUTBOLCUSU BÜNYAMİN BALCI’DAN ÖZEL AÇIKLAMALAR:

“BAŞKAN VE TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ YAŞADIK. DAHA FAZLA PUAN TOPLAYABİLİRDİK”

Süper Lig’in 30.haftasındaki maçta deplasmanda Beşiktaş’ı 2-1 yendiniz ve ligde 41 puana ulaştınız. Şimdiye kadar olan performansınızı değerlendirip, hedeflerinizden bahseder misin? Avrupa kupalarını da hedefliyor musunuz?

Kişisel fikrime göre çok daha fazla puan toplayabilirdik. 41 puanda kalmamızın birkaç farklı nedeni var. Örneğin; bu sezon başkanımız değişti. Kimsenin beklemediği bir anda teknik direktörümüz de değişti. Oyun sistemi, formasyonu değişti. Bunların yanında doğal olarak oyuncu grubunun performanslarında yaşanan dalgalanmalar gibi birbirinden bağımsız ve bazen de önüne geçemeyeceğiniz olaylar yaşanıyor. Bence şanssız puan kayıplarımız da var. Bu sezon son dakikalarda çok gol yedik ve puanlar kaybettik. Son haftalara baktığımızda bile İstanbulspor maçında 2-0 öndeyken 90+9’da penaltıdan yediğimiz gol var. Bu maçta 2 puan kaybettik. Başakşehir maçının 90+1’inci dakikasında gol yedik ve 1 puan kaybettik. Sadece bu maçtaki 3 puanı eklesek bugün ligde 44 puanla 5’inci sırada olacaktık. Beşiktaş maçında da benzer bir durumla karşı karşıya kaldık ama bu kez şans bizim yanımızdaydı. Avrupa kupalarında kim oynamak istemez ama biz maç maç ilerlemek zorundayız. Mümkün olduğunca fazla puan toplamaya çalışacağız. Lig sonunda nerede olacağımızı hep birlikte göreceğiz.

“GÖREVİM SAVUNMA YAPMAK AMA SADECE BUNUNLA YETİNMİYORUM”

Beşiktaş’ı evinizde 3-2 yendiğiniz maçta 3. golün asistini yapmıştın. Bu sefer deplasmandaki maçta takımının ilk golünü kaydettin. Şimdiye kadar 26 resmi maçta oynadın ve takımına 1 gol 4 asistlik katkı sağladın. Bu sezonla ilgili performansını ve bireysel hedeflerini anlatır mısın?

Benim öncelikli görevim savunma yapmaktır. Ama günümüz futbolunda bununla yetinemezsiniz. Takımınıza hücum anlamında da katkı koymak zorundasınız. Ben de elimden geleni yapmak zorundayım. Daha fazlası için de çalışmaya devam ediyorum. Bu sezon gol ve asistlerime baktığımda ise skora katkı sağladığım her maçı ya kazanmışız ya da puan almışız. Asıl sevindirici olan bu. Siz gol atsanız takımınız puan alamasa bunun kişisel istatistikten öteye bir katkısı olmuyor. Zaten futbolun geneline baktığımızda da savunmaların takıma hücum anlamında katkı koyduğu her maç galibiyet veya en kötü beraberlikle sonuçlanır. Bu anlamda savunma oyuncularının değerinin son yıllarda daha fazla artmasının nedeninin de bu olduğunu düşünüyorum. Bireysel hedefime gelince; daha önce giydiğim A Milli formayı tekrar giymek ve altyapısından yetiştiğim Antalyaspor’a maddi katkı sağlayıp futbol yaşantımı Avrupa’da sürdürmek.

“BEŞİKTAŞ’A MAÇIN İLK YARISINDA DAHA FAZLA GOL ATABİLİRDİK”

Beşiktaş gibi zorlu bir deplasmandan 3 puanla dönmek takım olarak motivasyonunuzu nasıl etkiledi? Maçı değerlendirir misin?

Çok ilginç ve git gelli bir maç oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında istediğimiz her şeyi yaptık ve takım olarak neredeyse sıfır hata ile oynadık. 2-0 da öne geçtik. Hatta fazlasını da atabilirdik. İkinci yarının hemen başında yediğimiz gol biraz dengemizi bozdu. Beşiktaş’ın ikinci yarıda daha iyi olduğunu söylememiz lazım. Ben ilk yarının sonunda sakatlandım ve ikinci yarıda saha içinde değildim. Kazandık diye sevinirken bitime 20 saniye kala rakibimiz penaltı kazandı. Sonra sahalarda ender görülen bir penaltı vuruşuyla yeniden sevindik. Son saniye penaltısı, penaltının atılma ve iptal edilme şekli de farklı bir heyecana sahne oldu. Penaltının gol olduğunu ve Beşiktaş deplasmanında berabere kaldık diye yıkıldığımızı düşünemiyorum. Hem gol attığım için hem de son anlarda yaşananlar nedeniyle kariyerimde unutamayacağım bir maç oldu diyebilirim.

“NURİ ŞAHİN VE SERGEN YALÇIN’IN KARİYERLERİ VE BAŞARILARI ORTADA”

Ocak ayında Antalyaspor’da göreve gelen teknik direktör Sergen Yalçın’ın takım yönetimiyle ilgili gözlemlerin nelerdir?

Biliyorsunuz sezona Nuri Hoca ile başladık, son 3 aydır da Sergen Hoca ile birlikteyiz. İki teknik adamın tarzı birbirinden çok farklı. Ayrıca oyun anlayışları, antrenman teknikleri, iletişimleri ve yaklaşımları da farklı. Biz futbolcu olarak teknik direktörümüz kimse onun istediklerini sahada uygulamak zorundayız. Nuri Hoca’nın ve Sergen Hoca’nın da futbolculuk yaşamları, kariyerleri ve kazandıkları başarılar ortada. Hepsinden de bir şeyler alıp kendi kariyerimize katkı sağlayabilirsek ne mutlu bize. Takımımızdaki atmosfer ise hoca değişikliğine rağmen değişmedi. Çok iyi bir arkadaşlık, sevgi ve saygıya dayanan bir ortam var. En çok da saha içindeki yardımlaşmamız benim için çok değerli.

“NURİ ŞAHİN, SAHADA BERABER OYNARKEN DE TEKNİK DİREKTÖR GİBİYDİ”

Geçtiğimiz aylarda Borussia Dortmund’a transfer olan teknik direktör Nuri Şahin’in başarısıyla ilgili düşüncelerin nelerdir? Kendisiyle hem futbolcu hem de teknik direktörlük zamanında beraber çalıştınız. Nuri Şahin’in futboluna olan katkısıyla ilgili neler söylemek istersin?

Nuri Şahin, önce futbolcu olarak aynı takımda oynadığım, sonra hocalığımı yapan biri. İki yönünü de biliyorum. Sahadayken de oyun içinde teknik direktör gibiydi. Kendisini zaten bu işe hazırlıyordu. Disiplinli, çalışkan, sürekli kendisini geliştirmeye çalışan, her bir detaya bakan ve başarıya aç bir teknik direktör. Hem kendisini hem takımdaki oyuncuları bire bir ilgilenerek geliştirmeye çalışan bir teknik adam. Futbolcu psikolojisini de iyi biliyor. Kendisinin benim gelişimimde katkısı çok büyüktü. Hatayspor deplasmanında büyük bir hata yapmış, takımımın gol yemesine neden olmuştum. Pozisyondan sonra maç içinde hemen beni yanına çağırıp teselli etti ve aramızda bir konuşma geçti. 1 hafta sonra Alanyaspor maçında 1 gol 1 asistim vardı. Benim için unutulmaz bir futbol ve hayat dersi olmuştu. Nuri Hoca’nın benim için yeri çok farklı. Futbola başka bir şekilde bakmama yardımcı oldu. Çok başarılı olacağını düşünüyorum. Kariyerinde inşallah istediği ve hedeflediği başarıları gerçekleştirir.

“JOSHUA KİMMİCH VE KİERAN TRİPPİER’İ ÖRNEK ALIYORUM”

Hem defansın hem de yeri geldiğinde orta sahanın sağında oynuyorsun. Mevkinle ilgili yaptığın çalışmalardan bahseder misin? Ayrıca Türk veya Avrupa futbolundan kendine tarz-mantalite olarak örnek aldığın futbolcular var mı?

Aslında benim altyapıda oynadığım gerçek mevkim 6 numara pozisyonuydu. Nazım Sangare sakatlanınca başta savunma olmak üzere sağ kanatta oynamaya başladım. Bu mevkideki futbolumla zaten milli takıma kadar yükseldim. Nerede görev verilirse oynamaya çalışıyorum. Savunma ve hücum anlamında kendime daha fazla neler katabileceğimle ilgili özellikle Avrupa’nın üst düzey kulüplerinde aynı mevkide oynayan oyuncuları izliyorum. Tek bir oyuncuya odaklanmıyorum. Benim mevkimde farklı futbolcular, farklı özellikleri olanlar var. Hepsinden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum ama isim olarak vermem gerekirse tarz olarak Joshua Kimmich ve Kieran Trippier’i beğendiğimi söyleyebilirim.

“BİR GÜN PREMİER LİG’DE OYNAMAK İSTİYORUM”

İleride Avrupa’da oynamak istediğin ve hayalini kurduğun bir lig bulunuyor mu?

Tabi ki de şu an bence dünyanın en iyi ligi olan Premier Lig’de oynamayı her futbolcu ister. Ama özellikle istediğim bir lig yok. Sadece kendimi daha fazla geliştireceğim ve oynayabileceğim bir yer istiyorum. İnşallah o da olur.

“TÜRKİYE VE AVRUPA’DAKİ TAKIMLARIN BANA OLAN İLGİSİNİ DUYUYORUM AMA…”

Son 1 senedir ismin 4 büyüklerle anılıyor. Hakkındaki transfer iddialarıyla ilgili neler söylemek istersin? Türkiye’den veya Avrupa’dan seninle ilgilenen kulüpler oldu mu?

Türkiye ve Avrupa’dan da bana ilgi olduğunu duyuyorum. Ama ben bunlara hiç kafa yormuyorum. Menajerim zaten benim kariyerimle ilgili doğru karar verebileceğine inandığım bir isim. Benim işim sahaya odaklanmak. Ben iyi performansla oynadığım sürece tekliflerin gelmesi de gayet doğal. Ancak benim bir sorumluluğum da var. Takımımın geleneksel 7 numarasını giyiyorum. Antalyaspor’da bu forma altyapıdan yetişip A takımda forma giyenlere veriliyor. Daha önce Zeki abi (Yıldırım) ve Doğukan Sinik giydi, bugün ben giyiyorum. Öncelikle Antalyaspor’un menfaatlerini düşünmek gibi bir sorumluluğum, kulübüme iyi bir para kazandırmak gibi isteğim var. Sonrası için kısmet diyelim.

“A MİLLİ TAKIM GURURUNU UMARIM YENİDEN YAŞARIM”

2021 yılında Şenol Güneş tarafından Letonya ile oynadığımız A Milli Takım’ın aday kadrosuna davet edilmiştin. A Milli Takım’dan davet aldığın zamanki duygularını bizimle paylaşır mısın?

Her futbolcunun hayali A Milli Takım’da oynamaktır. Alt yaş milli takımlarında da birçok kez forma giydim. A Milli Takımımıza da seçildim. Hayatımda en gururlu olduğum andı. Daha fazla mutlu olduğum bir anı hatırlamıyorum. Türkiye’nin en iyi futbolcuları arasında gösteriliyorsunuz ve ay-yıldızlı formayı giymeye layık görülüyorsunuz. Bir futbolcunun daha ne isteği olur ki. Umarım yeniden aynı gururu yaşarım.

“A MİLLİ TAKIMIMIZ, VİNCENZO MONTELLA İLE İYİ BİR GRAFİK YAKALADI”

A Milli Futbol Takımımızın başında genç jenerasyona önem veren deneyimli teknik direktör Vincenzo Montella var. A Milli Takımımızın yeni teknik direktörüyle olan performansını değerlendirir misin?

Hazırlık maçlarında alınan sonuçları çok fazla önemsemiyorum. A Milli Takımımız, Vincenzo Montella ile iyi bir grafik yakaladı. Avrupa Şampiyonası’na gitmeye hak kazandık. Bu başta bir Türk insanı olarak, sonra da futbolcu olarak bana büyük gurur ve sevinç yaşattı. Sadece futbolda değil, her alanda gençlere fırsat ve önem veren herkesin başarılı olduğunu görüyoruz. Umarım Vincenzo Montella yönetiminde milli takımımız da bundan sonraki süreçte başarılı olur. Ben yürekten inanıyorum.

“AVRUPA SÜRPRİZ OLARAK GÖREBİLİR AMA BEN EURO 2024’TE BAŞARILI OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM”

A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024’deki şansıyla ilgili düşüncelerin nelerdir? Aday kadroya seçilmesi durumunda fark yaratmasını beklediğin arkadaşların var mı?

A Milli Takımımızın gruptan çıkacağına inanıyorum. Zaten gruptan çıktıktan sonra her takımın yüzde 50 şansı var. Gruptan çıkan takımlar, birbirlerine yakın takımlar olarak görülüyor. Grup aşamasından sonraki turlar zaten biraz da o günkü performanslarla ilgili. Hangi takımın maçı ne kadar istediği ile ilgili. Önümüz açık diye düşünüyorum. Belki Avrupa sürpriz olarak nitelendirecektir ama ben başarılı bir turnuva geçireceğimizi düşünüyorum. O kapasitemiz ve yeteneğimiz de var. Daha önce yaptık, yine yaparız. Seçilmesi durumunda fark yaratmasını beklediğim genç oyuncu sorusuna gelince de bu soruya tek bir isim söylemek, diğer oyuncularımıza saygısızlık olur. Yurt dışında, yurt içinde çok yetenekli, çok başarılı oyuncularımız var. Hepsinin takıma yardımcı olacağını ve A Milli Takımın başarısında pay sahibi olacağını biliyorum. Belki de bundan sonraki kariyerleri için de bu turnuvanın çok önemli yeri olduğunu düşünüyorum. İnşallah o gençlerin arasında ben de olabilirim. Çalışmalarıma her zamanki gibi devam edeceğim. Ben kendime inanıyorum ve güveniyorum. Ama olmazsa da saygı duyacağım ve her Türk gibi milli takımımızı gönülden destekleyeceğim.