'Bunu sadece Jose Mourinho için yaparım!' 'The Special One' ile her şey bambaşka! Fenerbahçe'deki yeni golcüsü...

Teknik direktörlük göreviine Jose Mourinho'yu getirerek dünya basınında büyük ses getiren Fenerbahçe'nin transferde de önemli isimleri kadrosuna katması bekleniyor.

Sarı - lacivertlilerde en büyük soru işaretlerinden biri ise gelecek sezon santrforda hangi ismin yer alacağı... Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun ve Umut Nayir'in geleceğinin belirsiz olması, Fenerbahçe'nin yeni bir santrforu kadrosuna katma ihtimalini kuvvetlendiriyor.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Mourinho'nun imza töreninde transferle ilgili olarak "Hocamızın istediği profilleri biliyoruz. Transfer pazarında hocamızın bize belirttiği profilde olan isimleri biliyoruz." ifadelerini kulanmıştı.

İleri uçta genellikle uzun boylu, güçlü, mücadeleci ve topla ilişkisi iyi seviyede olan isimleri tercih eden Mourinho, hemen hemen her golcüsünden yüksek verim almayı başardı.

Peki Jose Mourinho'nun santrforda kullandığı oyuncu profili ve oyuncularına yaklaşımı nasıl? Geçmişte birçok büyük takımı çalıştıran ve dünyaca ünlü yıldızları yöneten Portekizli hocanın forma verdiği santrforlardan dinleyelim...

ZLATAN: "MOURINHO İÇİN HER ŞEYİ YAPARDIN"

İlk olarak dünya futbolunun en iyi golcülerinden biri olarak gösterilen Zlatan Ibrahimovic ile başlayalım. İsveçli efsane, 1 Temmuz 2016'da imza attığı Manchester United'da Jose Mourinho ile birlikte çalışmayı şöyle anlatıyor:

"Mourinho ile tanıştım. Bu zorlu bir zihniyetti ama yeni bir şeydi. Yenilikçiydi, her antrenmanda yeni şeyler yapardık. Aynı şeyleri ikinci kez tekrarlamazdık. Sahayı dört parçaya bölerdi. Böylece bir alandan diğerine geçerdik. Her şey yeni olurdu. Takımın önüne otururdu, direkt yüzümüze konuşurdu. 'Dinleyin, bir kez şans bulacaksınız ama ikinci bir şansı alabilecek misiniz? Hayır.' Herkesle böyle konuşurdu. Mourinho seni çok güçlü hissettirirdi, sahaya çıkar ve onun için savaşırdın. Kazanmak için her şeyi yapardın. Bir öğretmen gibiydi. Sanırım geçmişinde de öğretmenlik yapmış. Seni yüksek düzeyde motive ederdi, onun için her şeyi yapardın."

Bu ifadeleri kullanan Zlatan Ibrahimovic, 18 Aralık 2018'de takımdan ayrılan Mourinho'nun gidişi sonrasında Manchester United'da hiç maça çıkmadı ve 23 Mart'ta da Los Angeles Galaxy'nin yolunu tuttu.

Jose Mourinho ise dünya futbolunun çılgın isimlerinden biri olan ve saha içinde tavırlarıyla çok konuşulan Ibrahimovic hakkında, "Sorunlu olmak kazanmak istemekse, Zlatan çok sorunlu bir oyuncu. Onunla her şey daha kolay. Çalıştırdığım en iyi oyunculardan..." şeklinde konuşuyor.

'BUNU SADECE JOSE İÇİN YAPARIM'

Gelelim bir diğer dünya yıldızı Samuel Eto'o'ya... Yolu Türkiye'den de geçmiş olan Kamerunlu eski futbolcu, adeta Mourinho'nun santrforlarıyla kurduğu duygusal bağın vücut bulmuş hali olarak öne çıkıyor.

Portekizli hocanın Inter'de çalıştığı dönemde orta sahada forma giyen Wesley Sneijder, Samuel Eto'o'nun Mourinho'dan sonra takımın başına geçen Rafael Benitez ile arasında geçen diyaloğu, “Benitez, ondan sol kanat bek oynamasını istediğinde ona 'Bunu sadece Mourinho için yaparım.' dedi." şeklinde anlatıyor.

MOURINHO'DAN ETO'O'YA: '9 NUMARA SENİ BEKLİYOR!'

Eto'o ise Inter'e transfer olmadan önce Mourinho'nun kendisine gönderdiği mesajı, "Mourinho bana 9 numaralı formanın fotoğrafını gönderdi ve şöyle yazdı. 'O senindir, seni bekliyor.' sözleriyle açıklıyor.

SPECIAL ONE VE DIDIER DROGBA...

Ünlü hocanın 'I'm Jose Mourinho! I'm a Special One' (Ben Jose Mourinho! Özel biriyim.) sözünün meşhur hale geldiği kulübe, Chelsea'ye çeviriyoruz rotamızı...

Mourinho, henüz ilk basın toplantısında bu sözü kullanmış ve yıllarca kazandığı başarılarla sık sık futbolseverlere 'Özel biri' olduğunu hatırlatmıştı.

Porto'da yıldızını parlattıktan sonra 1 Temmuz 2004 tarihinde Chelsea'ye imza atan Jose Mourinho, transferde ilk olarak Didier Drogba'yı istediğini şöyle açıklıyor:

"2003 yılında Porto'yu çalıştırıyordum ve Şampiyonlar Ligi'nde Marsilya ile karşılaştık. O akşam Drogba gol attı ve golünü, sanki son golüymüş gibi kutladı, Stade Velodrome'daki taraftar çıldırdı, gürültü sağır ediciydi. Devre arasında tünelde yanından geçtim ve ona dedim ki: 'Seni satın alacak param yok ama Fildişi Sahili'nde senin gibi oynayabilecek bir kuzenin var mı?' Güldü, bana sarıldı ve şöyle dedi: 'Bir gün beni satın alabilecek bir kulüpte olacaksın.' 6 ay sonra Chelsea'ye imza attım. Birkaç seçeneğim vardı ama ben geldim ve dedim ki: 'Didier Drogba'yı istiyorum.' Bazı insanların şüpheleri vardı, Didier'i merak ediyorlardı:

'Neden bu?, 'Premier Lig'e uyum sağlayacağından emin misin?, 'Gerçekten o kadar iyi mi?'

Bu sorulara rağmen 'Didier Drogba'yı istiyorum' dedim. Israr ettim. Sonunda Drogba, Chelsea'de bir efsane haline geldi. Golleri bize şampiyonluklar, ona övgüler getirdi ama benim aklımda kalan birlikte yaşadığımız sayısız hikaye."

Drogba'nın kitabı için bir önsöz yazan Mourinho, Fildişili efsanenin transferi sonrasında kendisine "Sana çok teşekkür ederim, bundan sonra senin için savaşacağım. Bu kararından hiç pişman olmayacaksın. Sana sonsuza dek sadık kalacağım." dediğini kaleme almıştı.

II. CHELSEA DÖNEMİNDE İPUCUNU VERMİŞ

Jose Mourinho'nun Chelsea'ye 1 Temmuz 2013 tarihindeki ikinci gelişi de tıpkı ilk imzasındaki gibi içinde önemli bir hikaye barındırıyor.

Chelsea'yi 5 yıl sonra yeniden şampiyonluğa taşıyan tecrübeli teknik adam, şampiyonluğun formülünü sezon başı transferinde vermiş...

Mourinho'nun imzası sonrasında takıma katılan Cesc Fabregas, dünyaca ünlü hocanın kendisine söylediklerini şöyle aktarıyor:

"Sen ve Diego Costa. Bana iki oyuncu lazım. Sizi alırsam bu takım şampiyon olacak."

Mourinho tıpkı Fabregas'a söylediği gibi takımını şampiyon yapıyor ve Diego Costa o sezon çıktığı 37 resmi maçta 21 gol - 4 asistlik bir performansla ekibinin gol yükünü sırtlıyordu.

BENZEMA: 'BANA GÜVENİYOR!'

Golcülerini kendisine inandıran, onlara adeta bir 'asker' gibi yaklaşan Mourinho'yu 2011/12 sezonunda beraber çalıştıkları ve 32 gol - 19 asist yapan Karim Benzema'dan dinleyelim;

"Jose bana her zaman iyi oynadığımı söylüyor ve bana güveniyor. Ben de karşılık olarak onun için gol atıyorum."

Jose Mourinho yönetiminde 150 maça çıkan Benzema, 78 gol - 49 asistlik bir performans sergilemesinin yanı sıra 2011/12 sezonunda da La Liga şampiyonluğuna ulaşan kadronun yapı taşlarındandı.

HARRY KANE'E ETKİSİ

'The Special One'ın Tottenham'daki meydan okumasında en güvendiği ve inandığı isimlerin başında şüphesiz ki Harry Kane geliyordu. Az önce de söylediğimiz gibi golcülerine 'inanmışlığı' aşılayan Mourinho, Harry Kane ile ilk görüşmesinde 'Seviyeni küçük görme. Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo kalibresinde bir futbolcusun' diyerek İngiliz yıldızın adeta kilidini açıyor.

Hocasının güvenini boşa çıkarmayan Harry Kane, Mourinho'nun Tottenham'ın başında yer aldığı 86 maçın neredeyse hepsinde ilk 11'de görev yapıp 49 gol, 17 asistlik bir performans ortaya koyuyor.

"SAHADA ERKEK OLMAMIZI İSTİYORDU"

Harry Kane, deneyimli teknik adamın ayrılığı sonrasında ise "Ona her zaman saygı duyacağım ve umarım kariyerimin geri kalanında onunla iletişim halinde olurum. O, bizim sahada erkek olmamızı ve lider gibi davranmamızı istiyordu. Dürüst olmak gerekirse işler bu noktada yürümedi. Yeterli şekilde istediğini ona veremedik." sözlerini kullanıyor.

ROMA'DA TAMMY ABRAHAM

Geliyoruz Mourinho'nun Fenerbahçe'den önceki kulübü Roma'ya... Kulüp tarihindeki ilk Avrupa kupasını UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanarak müzeye getiren Jose Mourinho'nun tabii ki burada da golcü tercihi ön plana çıkıyor...

Kulübe adımını atar atmaz Tammy Abraham'ı transfer eden Mourinho, ilk senesinde oyuncusundan 27 gol - 5 asistlik bir performans alıyor ve Avrupa kupasını kazanan takımın başrolü yapıyor.

Tammy Abraham, Mourinho'nun kendisiyle olan iletişimini aslında bildiğimiz yönden anlatıyor:

"Hocam bana inanıyor ve güveniyor. Ben de bunun karşılığını veriyorum."

"AFRİKA KÖKENLİ SANTRFOR!"

Mourinho ise santrforlardan aldığı başarının sırrını Abraham üzerinden, "Stoperlerim ve orta saha oyuncularım her yerden olabilir ama santraforum Afrika kökenli olmalı. Bu benim şampiyonluk kazanma şansımı arttırıyor. Abraham’ı bundan istedim." sözleriyle açıklıyor.

SERHOU GUIRASSY

Geçtiğimiz sezonun başında Stuttgart'a transfer olan ve çıktığı 30 maçta 30 gol - 3 asistlik bir performans sergileyen Serhou Guirassy, tam olarak Jose Mourinho'nun istediği tipte bir santrfor... 1.87'lik boyuna rağmen oldukça çabuk ve topla ilişkisi iyi olan Guirassy, kale önünde ise tam bir avcı... 1'e 1'de defans oyuncularını oldukça zorlayan ve rakip geçmekte zorlanmayan Gineli golcünün Fenerbahçe'ye imzasının önündeki en büyük engel yüksek maliyeti. Piyasa değeri 40 milyon euro olan yıldız futbolcu için sarı - lacivertlilerin herhangi bir aksiyon alıp almayacağı ise merak konusu.

ALEKSANDAR MITROVIC

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun takımında görmek isteyebileceği golcülerden biri de kuşkusuz Aleksandar Mitrovic... Sarı - lacivertlilerin kaptanlarından Dusan Tadic'in milli takımdan arkadaşı olan yıldız isim, geçtiğimiz sezonun başında Fulham'dan 52.6 milyon euro bonservis bedeliyle Al-Hilal'in yolunu tutmuştu. Fenerbahçe'nin eski hocası Jorge Jesus yönetiminde rüya gibi bir sezon geçiren ve çifte kupa kazanan Mitrovic, performansıyla da büyük beğeni topladı. Suudi Arabistan ekibinde 43 maça çıkan Sırp santrfor, 40 gol - 8 asistle oynadı ve izleyenleri adeta büyüledi. Avrupa'ya dönmek istediği konuşulan 29 yaşındaki santrforun sarı - lacivertlilere transfer olma ihtimali pek yüksek gözükmese de maaşında olası bir fedakarlık yapması durumunda Kadıköy'ün zeminine ayak basabilir.

JEAN-PHILLIPPE MATETA

2 sezondur Premier Lig'de Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta, kendisinden beklenen patlamayı geride bıraktığımız sezon yaptı. Takımıyla 39 resmi maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 19 gol - 5 asistle ön plana çıktı. Ceza sahası içinde iyi pozisyon alan ve tek vuruşta adeta ustalaşan Mateta, 1.92'lik boyuyla da rakip savunmacılara korku saldı. Diğer adaylara göre maliyeti daha düşük olan Mateta, Mourinho'nun Fenerbahçe'de görmek isteyebileceği düzeyde bir golcü...

ROBERT LEWANDOWSKI

Aslında Robert Lewandowski'yi anlatmaya pek de gerek yok... Attığı goller, kazandığı kupalar ve başarılarıyla olağanüstü bir kariyer oluşturan Polonyalı golcü, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye imzasının ardından en çok konuşulan isim olmuştu. Barcelona'daki geleceği belirsizliğini koruyan Lewandowski, Fenerbahçe Yöneticisi Acun Ilıcalı'nın 'Tarihin en güçlü kadrosunu kuracağız' sözünden yola çıkıldığında sarı - lacivertlilerin santrforu olabilecek potansiyele sahip. 35 yaşında olan ve kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Lewandowski'nin Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile meydan okumasına eşlik etmesi, düşük bir ihtimal olarak gözükmüyor.