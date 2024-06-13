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A Milli TakÄ±mÄ±mÄ±z, Almanya'da dÃ¼zenlenecek olan EURO 2024 iÃ§in hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. 14 Haziran'da baÅŸlayacak olan turnuvadaki ilk maÃ§Ä±na 18 Haziran SalÄ± gÃ¼nÃ¼ Ã§Ä±kacak olan milliler, Ä°talya ve Polonya ile dostluk maÃ§larÄ±na Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

A Milli TakÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n 2 maÃ§ta da galip gelememesi ve sadece 1 gol kaydetmesi dikkat Ã§ekmiÅŸti.

YazarÄ±mÄ±z UÄŸur Meleke, Ay-YÄ±ldÄ±zlÄ±lar'Ä±n EURO 2024'te izlemesi gereken rotayÄ± Ã§izdi ve teknik direktÃ¶r Vincenzo Montella'ya uyarÄ±da bulundu.

Ä°ÅŸte UÄŸur Meleke'nin deÄŸerlendirmeleri:

Milli TakÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n tarihi GÃ¼rcistan maÃ§Ä±na 5 gÃ¼n kala Montellaâ€™nÄ±n Ã¼Ã§ temel meseleyi halletmesi gerekiyor: Ã–ncelikle bir turnuva iskeleti oluÅŸturmamÄ±z gerek. BÃ¼yÃ¼k takÄ±mlara karÅŸÄ± iÅŸleyen planlarÄ±mÄ±zÄ±, kendi seviyemizdeki rakiplere karÅŸÄ± da iÅŸletebilmeliyiz. Ve Ã¶n tarafta gol dÃ¼ÅŸÃ¼ kuran oyunculara ÅŸans vermeliyiz. Zira matematik, gol atmadan maÃ§ kazanamayacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± sÃ¶ylÃ¼yor!

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1- A MÄ°LLÄ° TAKIM'DA BÄ°R Ä°SKELET OLUÅžTURMALIYIZ

Montella yÃ¶netiminde 8 mÃ¼sabaka oynadÄ±k, bunlarÄ±n ilk dÃ¶rdÃ¼nde Ä°talyan Hocaâ€™nÄ±n planlarÄ± daha netti. HÄ±rvatistan, Letonya, Almanya ve Galler maÃ§larÄ±nda kafasÄ±ndaki fikirlerle uygulamalarÄ± daha fazla uyuÅŸan, sahada ne yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± daha iyi anladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir Montella izledik. Ve Ã§ok da umutlandÄ±k elbette.

Ancak 2024 Mart ve Haziranâ€™daki 4 hazÄ±rlÄ±k mÃ¼sabakasÄ±nda daha flu, daha gri bir tablo Ã§Ä±ktÄ± Ã¶nÃ¼mÃ¼ze. Ã–zellikle son 1 hafta iÃ§inde oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ä°talya ve Polonya maÃ§larÄ±nÄ±n net bir Euro 2024 provasÄ± olmasÄ±nÄ± bekliyorduk. Polonyaâ€™nÄ±n Ã¼Ã§ gÃ¼n Ã¶nce bize karÅŸÄ± sahaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± 11, Martâ€™ta Galler ve Estonyaâ€™yÄ± geÃ§en 11â€™in bire bir aynÄ±sÄ±ydÄ±. Bizim de en azÄ±ndan Polonya gibi Haziranâ€™a bir iskelet oluÅŸturmuÅŸ olarak girmemizi bekliyordum. UmarÄ±m GÃ¼rcistan maÃ§Ä±nda daha organize, daha kolektif bir 11â€™imiz olur sahada.

2- KENDÄ° SEVÄ°YEMÄ°ZDE RAKÄ°PLERE KARÅžI KAZANABÄ°LMELÄ°YÄ°Z

Montella yÃ¶netiminde en iyi Ã¼Ã§ maÃ§Ä±mÄ±z, favori olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, topu rakibe bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z mÃ¼sabakalar: 1-0â€™lÄ±k HÄ±rvatistan, 3-2â€™lik Almanya ve 0-0â€™lÄ±k Ä°talya karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nda hep iyi sinyaller verdik.

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Ancak bizim seviyemize daha yakÄ±n olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z Macaristan, Avusturya ve Polonyaâ€™ya yenildik. Bu takÄ±mlara karÅŸÄ± zaman zaman topa sahip olduk, bÃ¶lÃ¼m bÃ¶lÃ¼m oyuna hÃ¼kmettik ama skor Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ kuramadÄ±k. Montellaâ€™nÄ±n bÃ¼yÃ¼klere karÅŸÄ± uyguladÄ±ÄŸÄ± o baÅŸarÄ±lÄ± geÃ§iÅŸ setleri, kendi seviyemizdeki rakiplere karÅŸÄ± aynÄ± biÃ§imde iÅŸlemedi.

Ä°talyan Hocaâ€™nÄ±n sadece geÃ§iÅŸte deÄŸil, sette de iÅŸ yapan bir milli takÄ±m yaratmasÄ± lazÄ±m. Zira turnuvadaki ilk rakibimiz GÃ¼rcistanâ€™a karÅŸÄ± geÃ§iÅŸ kovalayamayÄ±z. Top daha ziyade bizde olacak muhtemelen.

3- GOL DÃœÅžÃœ KURAN, KALEYÄ° DÃœÅžÃœNEN Ã‡OCUKLAR OYNAMALI

Vincenzo Montellaâ€™nÄ±n TÃ¼rkiyeâ€™si Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bÃ¶lgeye kadar Ã§oÄŸunlukla iyi iÅŸler yapÄ±yor ama Ã¶n tarafta gol konusunda ciddi biÃ§imde sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ±yÄ±z. Montella yÃ¶netiminde son 500 dakikada penaltÄ±lar dÄ±ÅŸÄ±nda yalnÄ±zca 1 golÃ¼mÃ¼z var (BarÄ±ÅŸ Alper YÄ±lmazâ€™Ä±n golÃ¼).

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GÃ¼rcistan maÃ§Ä±na Ã§Ä±kan 11â€™imizde gol dÃ¼ÅŸÃ¼ kuran oyuncular olmalÄ±. Gece yastÄ±ÄŸa baÅŸÄ±nÄ± koyduÄŸunda gol attÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hayalini kuran, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bÃ¶lgede kaleyi dÃ¼ÅŸÃ¼nen adamlar. Arda GÃ¼ler zaten bunlarÄ±n en baÅŸÄ±n da geliyor.

Polonya maÃ§Ä±nÄ±n son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Arda GÃ¼lerâ€™in yanÄ± sÄ±ra BarÄ±ÅŸ Alper YÄ±lmaz ve Kenan YÄ±ldÄ±z da rakip kale Ã¶nÃ¼nde etkinliÄŸimizi artÄ±ran isimlerdi.

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