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Szymanski'nin şakası gerçeğe dönüşüyor! Zalewski, Fenerbahçe'ye doğru...

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#Transfer#Fenerbahçe#Nicola Zalewski
Szymanskinin şakası gerçeğe dönüşüyor Zalewski, Fenerbahçeye doğru...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 07:00

Türkiye'ye son dakika golü attıktan sonra Sebastian Szymanski’nin yarı şaka, yarı ciddi televizyon röportajıyla Fenerbahçe’nin gündemine giren Nicola Zalewski için Polonya medyasında genç oyuncuyu Mourinho’nun istediği haberleri yer almaya başladı.

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Polonya - Türkiye maçı sonrası Szymanski bir soru üzerine 'Zalewski bana Jose Mourinho’nun çok iyi hoca olduğunu söyledi. Zalewski’yi Fenerbahçe’ye getirmek isterim ama tabii bu bir şaka” derken Fenerbahçe'nin Polonya Milli Takımı’nın 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunu gündeme aldığı iddia edildi.

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KİRALANABİLİR

Roma'da forma giyen ve 2025’e kadar kontratı bulunan oyuncunun, satın alma opsiyonuyla kiralanabileceği konuşuluyor. Annesi İtalyan, babası Polonyalı olan, genç yıldız için Sebastian Szymanski’nin aracı olduğu ve teknik direktör Jose Mourinho ile çalışmasının ona aşama kaydettireceğini söylediği Polonya televizyonlarında ifade edilmişti.

Szymanskinin şakası gerçeğe dönüşüyor Zalewski, Fenerbahçeye doğru...

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Bu sezon Roma formasıyla 33 resmi maça çıkan Zalewski, 3 asist yapma başarısı gösterdi. Genç futbolcunun piyasa değeri ise 12 milyon euro...

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#Transfer#Fenerbahçe#Nicola Zalewski

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