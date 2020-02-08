Bu maç zirveyi karıştıracak! Fenerbahçe'nin Alanyaspor önünde iddaa oranı...

Bu bir ilandır

FENERBAHÇE - ALANYASPOR

Hafta içinde kupa maçında Kırklarelispor’u deplasmanda 3 golle geçerek yarı finale yükselmek için büyük avantaj yakalayan Fenerbahçe, ligdeki son maçında ise istediğini alamamıştı.

Trabzonspor deplasmanında Kruse ile erken bir gol bulan Sarı Kanaryalar, üstünlüğünü koruyamadı ve geriye düştü. Sonrasında oyunun üstünlüğünü ele alıp, birçok gol pozisyonu üreten Fenerbahçe, kaleci Uğurcan’ı geçemeyerek 4 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Kaptan Emre Belözoğlu cezalı. Henüz tam olarak hazır olmayan Hasan Ali Kaldırım'ın oynaması beklenmiyor.

Hafta içinde kupada Galatasaray’ı konuk eden Alanyaspor ise 2-0’lık galibiyet ile yarı final yolunda büyük avantaj yakaladı.

Ligde de müthiş formunu sürdüren Erol Bulut’un ekibi, son olarak Yeni Malatyaspor’u evinde devirmiş ve üst üste 5. galibiyetini alarak zirve takibini sürdürmüştü.

Ligin en fazla gol atak ekibinden sadece 3 eksik gol bulan ve ligin en az gol yiyen ekibinden yalnızca 2 gol fazla yiyen Alanyaspor’da önemli bir eksik bulunmuyor.

Zirveyi karıştıracak bu maça siz de TEK MAÇ ve CANLI İDDAA seçenekleriyle bahis yapıp Süper Lig heyecanına ortak olabilirsiniz.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Alanyaspor’un ligdeki son 5 maçı da "KG VAR" bitti.

- Fenerbahçe’nin ligdeki son 4 maçı "2-3 GOL" aralığında bitti.

- Fenerbahçe, İstanbul’daki 3 maçta rakibine kaybetmedi.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu mücadeleyi kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Fenerbahçe galibiyeti!

Üyelerin yaklaşık %43'ü sarı-lacivertli ekibin Kadıköy'de fire vermeyeceğini düşünüyor.

%17'lik kesim de "KG VAR" tercihine yönelmiş durumda...

MİSLİ.COM YAZARI CENGİZ İZMİTLİ'NİN TERCİHİ...

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi Luiz Gustavo ve Vedat Muriqi sınırda!

Kadıköy'de oynadığı son 5 maçta fire vermeyen sarı-lacivertliler, son 5 lig maçını kazanan Alanyaspor'u konuk edecek...

Sezonun ilk 20 haftalık diliminde 16 defa gol atmayı başaran Fenerbahçe, bu 16 maçın 13'ünde gol yedi ve iç sahadaki maçlarda tek golle sınırlı kalmıyor.

Formda Alanyaspor karşısında, evindeki kazanma serisini devam ettirmek için 1 gol yeterli olmayabilir. En az 2 gol bulmaları bu maçın en ideal tercihi gibi duruyor.

"Fenerbahçe 1.5 ÜST - 1,62" mutlaka kuponlarda yer almalı...

Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, Süper Lig'de öne çıkan maçları değerlendirdi...





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!