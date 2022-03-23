Bu gurur hepimize yeter

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Kocaman teşekkürlerimiz, bu değerli kulübümüze ve emeği geçen herkese. Bu bir Cumhuriyet kadınının hikayesidir. Eczacıbaşı ailesi daha voleybolun adı yokken başladığı serüvenine, hiç ara vermeden, sadece sonuç odaklı olmadan, kadına bu toplumda ihtiyaç duyduğu özgüveni vermek için sahada aslan gibi mücadele eden sporculara sonsuz destek vermiştir.

SÜRPRiZ YAPMIŞLARDI

Gelelim sahaya... Alman takımı finale gelirken İtalyanları eleyerek zaten büyük süprizi gerçekleştirmişlerdi. İyi bir takım ama Eczacıbaşı klasmanında olmadıkları da bir gerçek. Yine de kendi evlerinde çok güzel bir seyirciyle sürpriz yapabilirlerdi. Ama bu günün o gün olmadığını ilk setten itibaren gösterdi kızlarımız. Maja ve Boskovic böyle iyi oynadığı zaman Eczacıbaşı’nı durdurmak gerçekten çok zor. Maja ortadan oynamayı çok seviyor. Gerek Heyrman’ı gerekse Beyza’yı çok iyi oynattı. Ortalar iyi oynayıca köşeler rahatladı. Adams hatasız oynadı. Hande, tutuk başladığı maçı çok iyi tamamladı. Maçın kırılma anlarında Simge devreye girdi, libero olarak kalitesini gösterdi.

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ÖNCE iNANMAK GEREKiR

Bu tip finaller sadece sahada kazanılmaz. Önce yönetimin sonra takımın inanması gerekir. Eczacıbaşı yönetimi de başta Faruk Eczacıbaşı ve diğer yöneticileriyle inançlarını fazlasıyla gösterdi. Son sözü Ferhat Akbaş’a ayırdım... Nasıl bir voleybol oynatacağını bize gösteren bir antrenör izledik. Tebrikler.