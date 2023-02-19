Brezilyalı efsane Rivaldo’dan Jorge Jesus ile ilgili büyük iddia! "Biz istersek kesinlikle kabul eder"

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Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Rivaldo, geçtiğimiz ocak ayında İstanbul’da bir araya geldiği Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Jesus’un Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörlüğü için ideal bir isim olduğunu savunan Rivaldo, teklif yapılması halinde kesinlikle kabul edeceğini öne sürdü. Portekizli çalıştırıcının geçmişte Brezilya’da Flamengo ile Libertadores Kupası kazandığını hatırlatan Rivaldo, şunları söyledi: “Milli takım teknik direktörlüğü için Jorge Jesus’u iyi bir seçenek olarak değerlendiriyorum. Türkiye’de Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek; Brezilya Milli Takımı’nın başına geçmeyi kesinlikle kabul eder. Çünkü Brezilya futbolunun yapısına uyan bir isim.”

ANCELOTTi ÇOK ZOR

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Halen Real Madrid’i çalıştıran Carlo Ancelotti’nin Brezilya’nın başına geçme şansını da değerlendiren Rivaldo, “Real Madrid ile sözleşmesi var ve onu getirmek kolay değil” dedi.