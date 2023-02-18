Transfer dönemi uzatılacak mı? TFF resmen duyurdu

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, transfer döneminin uzatılması için FIFA'dan sözlü onay aldıklarını bütün takımların yararlanacağını açıklamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, ikinci transfer ve tescil döneminin 5 Mart'a kadar uzatıldığı duyuruldu.



Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklama şu şekilde;



"Federasyonumuzun talebi ve FIFA’nın onayı ile 2022 - 2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi 5 Mart 2023 tarihine uzatılmıştır.



Kamuoyunun bilgisine sunarız."