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Brezilyalı dostlardan Türkiye'ye destek eli

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Josef#Nobre
Brezilyalı dostlardan Türkiyeye destek eli
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 07:00

Josef de Souza ve Mert Nobre, canlı yayında depremzedeler için yardım topladı.

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Türkiye'de futbol oynayan Brezilyalı futbolculardan vefa örneği. Beşiktaşlı Josef ve daha önce Türkiye’de birçok takımda oynaylan Mert Nobre, depremzedelere yardım amacıyla canlı yayın yaptı.

DÜNYA TÜRKİYE'Yİ SEVİYOR

Canlı yayına; Elano Blumer, Roberto Carlos, Mousa Sow, Bobo, Luciano, Gustavo Henrique, Andre Santos, Mehmet Aurelio, Ivan de Souza, Willian Arao, Holosko, Adriano Correia ve Beto katıldı. Alex de Souza, Taffarel, Zico, Alex Teixeira, Willian ve Philippe Coutinho ise gönderdikleri videolarla destek oldular. Josef de Souza, “Buraya katılan herkes kendince küçük ya da büyük bir bağış yapıyor” derken, Nobre, “Acımız çok büyük”, Roberto Carlos, “Dünya Türkiye’yi seviyor”, Alex de Souza, “Brezilya’dan herkese sabırlar diliyorum”, Arao da “Türkiye’ye yardım etmeye çalışıyoruz. Umarım bir katkıda bulunabiliriz” diye konuştu.

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ORTAK PAYLAŞIM YAPTILAR

Bu arada F.Bahçeli Altay, Ferdi, Arda Güler, Galatasaraylı Berkan ve Trabzonsporlu Uğurcan, depremzedelere yardım yapılabilecek SMS ve banka hesap numaralarının yer aldığı bir görseli paylaştı.

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