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Merih Demiral: Morata ve Griezmann da imzalı formalarını bağışladılar

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#Deprem#Merih Demiral#Griezmann
Merih Demiral: Morata ve Griezmann da imzalı formalarını bağışladılar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2023 22:52

İtalyan ekibi Atalanta'da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, Ronaldo'nun ardından Atletico Madrid'den Alvaro Morata ve Anto Griezmann'ın da kampanyaya katılacağını açıkladı.

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Milli oyuncu Merih Demiral, dün Ronaldo'nun imzalı formasının açık artırmaya çıkacağını açıklamıştı.

Demiral, bugün de kampanyaya Atletico Madrid'den Alvaro Morata ve Antoine Griezmann'ın da katılacağını duyurdu.

Merih Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Madrid'den Alvaro Morata ve Anto Griezmann ile görüştüm. Tüm takım olarak Türk halkının acısını paylaştıklarını söylediler ve kampanyamıza imzalı formalarını bağışladılar. Formaların açık artırmayla satışından elde edilecek gelir depremzedelere bağışlanacaktır" dedi.

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