Borussia Dortmund, Beşiktaş'a 6 kilometre fark attı

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Avrupa’da bu sezon ilk maçına çıkan Beşiktaş, Alman ekibi Borussia Dortmund karşısında iyi mücadele etmesine rağmen sahadan 2-1'lik skorla yenik ayrılırken, iki ekip arasında 6 kilometrelik koşu mesafesi farkı çıktı. Dortmund'lu futbolcular, karşılaşma boyunca 120 kilometre koştu. Sergen Yalçın yönetimindeki Kartal ise 114 kilometre koştu.

PJANiC'TEN 12 KiLOMETRE...

Dortmund'dan Dahoud, 12,5 kilometre ile bu istatistikte sahanın en iyisi oldu. Ardından Beşiktaş'ın yeni yıldızı Pjanic ve Josef de Souza da müsabakada 12'şer kilometre koştu.

EN ÇOK KOŞANLAR

· Dahoud (12,5 km) · Pjanic (12 km) · Josef (12 km) · Reus (12 km)

Beşiktaş-Dortmund karşılaşmasında siyah beyazlılardan Miralem Pjanic ve Josef de Souza, sahanın en çok koşan isimlerinden olmayı başardı.