Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Dortmund maçı sonrası grup yorumu! 'İyi şeyler olabilir'

Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a 2-1 kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın sözleri;

İyi bir oyun oldu. İyi bir mücadele oldu. İzleyenler açısından da zevkli bir maç oldu. Dortmund'u daha ofansif bekliyorduk ama defansif bir takım bulduk karşımızda. Kırılma anları vardı. Başlangıçta golü atsaydık, bambaşka olurdu. Taçtan gol yedik, bu seviyede bu ayrıntılar olmaz.

HİÇ BEKLEMİYORDUK

40-45 arasında motivasyonumuz bozuldu, taçtan gol yedik. Bu seviyede bu ayrıntılar olmaz. O bizim için hayal kırıklığıydı o gol. Hiç beklemiyorduk. 45'te 2-0 girince başka türlü oldu. 1-0 olsaydı, başka türlü olurdu

POZİSYON VERMEK NORMALDİ

İkinci yarının ortasında pozisyon var, atsak yine başka olurdu. Oyunun gelişimi, konsantre etmekte bizi zorladı. 2-0 geriye düştükten sonra, bu seviyenin en iyilerinden biriyle oynuyoruz. Pozisyonlar vermek normaldi, çünkü risk aldık.

BU GRUPTA İYİ ŞEYLER OLABİLİR

Kendimizi gördük. Bu grupta bizim açımızdan iyi şeyler olabilir. Dortmund ile bu seviyede oynadıysak, diğer takımlarla da oynarız.

DİRENÇ DÜŞER

1-2 oyuncuda problem yaşadık ilk yarıda. Bu seviyelerde, burada 2 oyuncu aşağıda olduğu zaman direnç düşer. 11'e 11 oynaman lazım bu seviyede, çok yukarıda seviye. Dortmund, 1. sınıf takımlar seviyesinde.

KOLAY DEĞİL

Öne geçebilseydik başka türlü olabilirdi. Biz bekleyecektik, onlar gelecekti. Skor hiç istediğimiz gibi gitmedi. 1-0, 2-0 geri düştük. Toparlanmak için çok çaba sarf ettik. Dortmund'a karşı çevirmek kolay değil.