Bodrumspor'un yıldızı Gökdeniz Bayrakdar'dan Spor Arena'ya samimi itiraflar: 'Fenerbahçe beni istedi!' | 'Beşiktaş ile anlaşmıştım ama...'

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Kocaelispor altyapısında yetişen ve buradaki performansıyla Süper Lig kulüplerinin dikkatini çeken 22 yaşındaki futbolcu Gökdeniz Bayrakdar, 2020 yılında Antalyaspor’a transfer oldu. Akdeniz ekibinde toplam 86 maçta forma giyen ve takımına 16 gol, 3 asistlik katkı sağlayan Bayrakdar, 2023 yılının ikinci devresinde kiralık olarak Bodrumspor forması giydi. Bodrumspor’daki harika futboluyla geçen yıl takımının Süper Lig yolunda play-off finali oynamasına yardımcı olan 22 yaşındaki yetenek, sezon başında bu kez bonservisiyle Bodrumspor’a transfer oldu. Şimdiye kadarki performansını değerlendiren genç yıldız; A Milli Takım hedefi, Avrupa hayali, Antalyaspor’da beraber çalıştığı teknik direktörler Nuri Şahin ve Ersun Yanal ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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“FENERBAHÇE, BENİ TRANSFER ETMEK İSTEDİ AMA ‘BİZ SENİ YOLLAMAYACAĞIZ’ DEDİLER”

Soru: Kocaelispor’un altyapısında forma giydiğin ilk sene Akademi Ligi’nde attığın 16 golle dikkat çekmiştin. Altyapıdaki başarılı sürecin ve performansınla ilgili neler söylemek istersin? Performansından dolayı ayrıca bu dönem Süper Lig ekipleriyle ismin anılıyordu.

Gökdeniz Bayrakdar: Kocaelispor’a gitmeden önce amatör kulüplerde oynamıştım. Daha sonra Kocaelispor’un seçmeleri olmuştu. Katıldığım seçmelerde seçildim. İlk sene Akademi Ligi kurulmuştu, ondan önce böyle bir lig yoktu. Benim şansıma o sene bu lig kurulmuştu. O sene takım olarak iyi zamanlar geçirmedik ama sezon benim için iyi geçmişti. O sene Akademi Ligi’nde 16 gol atmıştım. Ayrıca Fenerbahçe gibi büyük takımlara da gol atmıştım. Ondan sonra beni profesyonel yaptılar. Kocaelispor’da transfer yasağı olduğu için ilk 2 sene benim için çok önemliydi. Maçlarda oynuyordum. 3.senemde transfer yasağı kalkınca takım bayağı bir iyi seviyeye gelmişti. Ben de orada 13 gol ve 7 asistle kendimi gösterince Antalyaspor’a transfer oldum. Akademi Ligi’nde 16 gol attığım sene henüz profesyonel olmamıştım. Fenerbahçe’nin ilgisi olduktan sonra kulübüm bir bonservis talep etti. O dönem transfer yasağı da olduğu için, ‘Biz seni yollamayacağız’ dediler ve daha sonra beni profesyonel yaptılar.

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“KULÜBÜM BONSERVİS KONUSUNDA BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞMIŞTI AMA…”

Soru: Kocaelispor’da 3 sezonda 85 maça çıkıp 21 gol 8 asistlik performansınla Süper Lig kulüplerinin ilgisini çekmiştin. O dönem gelen transfer teklifleri başta olmak üzere Antalyaspor’u tercih etme sebeplerini anlatır mısın?

Gökdeniz Bayrakdar: O dönem Beşiktaş ve Antalyaspor transfer teklifinde bulundu. Beşiktaş’la anlaşmıştım. Kulübüm de bonservis konusunda Beşiktaş’la anlaşmıştı. Daha sonra Antalyaspor’un teklifi olunca oraya gitmek için karar aldık. Ben oynayabileceğim bir kulübe gitmek istiyordum. Sonuçta Beşiktaş da çok büyük bir camiaydı. Bazı şeyleri adım adım yapmak gerekiyor. Ben de Antalyaspor’u bir basamak olarak düşündüm. Tabii ki de Antalyaspor da büyük bir camia. Orada da oynamak benim için çok mutluluk vericiydi. Antalyaspor’daki ilk senemde şans bulmuştum. Benim için çok iyi geçti ve hatta milli takıma kadar gidecektim. Olmadı, sonra sakatlık yaşayınca diğer senelerde biraz düşüş yaşadım.

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“TAMER TUNA’NIN BEŞİKTAŞ MAÇINDA BENİ OYUNA ALACAĞINI DUYUNCA…”

Soru: Antalyaspor’daki ilk maçını zorlu Beşiktaş deplasmanında oynamış, maçta 1 gol kaydetmiştin. 18 yaşındayken çıktığın ilk Süper Lig maçında gol atmak sana neler hissettirdi?

Gökdeniz Bayrakdar: O gün maça gireceğimi bilmiyordum. O zamanlar teknik direktörümüz Tamer Tuna’ydı. Ona da çok teşekkür ederim. Benim için orada 1 dakika bile oynamak çok önemliydi. Son dakikalarda oyuna girmiştim. Beni oyuna alacağını duyunca formayı giyerken bile gerçekten çok heyecanlandım. Ben girdikten sonra 2.pozisyonda gol attım ve maç 1-1 bitti. Bu golü Beşiktaş’a karşı atınca benim için çok daha anlamlı oldu. O gol, ismimin daha çok duyulmasını sağladı. Ayrıca bu golün benim gelişimime katkısı oldu.

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“NURİ ŞAHİN BANA ‘GOLCÜ’ DİYE SESLENİYORDU”

Soru: Antalyaspor’da oynadığın dönemde Lukas Podolski, Nuri Şahin ve Luiz Adriano gibi tecrübeli oyuncularla çalışmak sana neler kattı?

Gökdeniz Bayrakdar: Antalyaspor’da daha sonra teknik direktör olan Nuri Şahin’le çok yakındık. Kendisiyle hala görüşüyoruz. Nuri Şahin, teknik direktör olduktan sonra bana, ‘Luiz Adriano’nun vuruşlarını ve top kontrollerini nasıl yaptığını hep izle. Nasıl ve nereye vurduğuna hep bak’ dedi. Gerçekten Luiz Adriano, bazı vuruşlarında beni kendisine hayran bırakıyordu ve çok güzel dokunuşları vardı. O dönem takım olarak güzel bir sezon geçirdik. O sene fazla oynamamıştım ama oyuna sonradan giriyordum. Alanyaspor maçında oynayıp 2 gol atmıştım. Mesela orada takımımız çok iyiydi, Fernando ve Luiz Adriano gibi oyuncular benim orada oynamamı daha çok kolaylaştırıyordu. Çünkü futbolda ne kadar iyi oyuncularla oynarsan, o kadar yükselirsin. Takımda benim de gol vuruşlarım iyiydi. Nuri Hocam bana, ‘Golcü’ diye seslenirdi.

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“NURİ ŞAHİN, ÇOK FARKLI BİR SEVİYEDEYDİ! BAŞKA BÜYÜK BİR TAKIMA GİDECEĞİNİ BELLİ EDİYORDU”

Soru: Antalyaspor’da çalıştığın teknik direktörlerden olan Nuri Şahin, geçtiğimiz aylarda Borussia Dortmund’la anlaştı. Nuri Şahin’in bu başarısını değerlendirir misin?

Gökdeniz Bayrakdar: Nuri Şahin, takıma ilk ‘ağabey’ olarak geldi. Kendisi benim ağabeyimdi ve takım otobüsünde bile beraber otururduk. Çok samimiydik, birlikte çok güzel zamanlarımız geçti. Nuri Şahin, teknik direktör olduktan sonra sanki bu göreve hazırmış gibi çok güzel bir adaptasyon sağladı. Her şeyi çok iyiydi, idmanlarının kalitesi de çok güzeldi. Toplantılarımız bile çok kaliteliydi. Nuri Şahin, çok farklı bir seviyedeydi. Nuri Şahin, başka büyük bir takıma gideceğini belli ediyordu. O sene takımımız da iyiydi ve kadroda çok tecrübeli oyuncularımız vardı. Karşılıklı güzel bir iletişim sayesinde hem o hem de biz yükseldik. Borussia Dortmund gibi Almanya’nın en büyük takımlarından birine gitti. İnşallah orada da başarılı olup, en kısa zamanda başantrenör olur. Başarılarının devamını diliyorum. Nuri Şahin’de, ileride büyük hoca olacak bir kapasite var.

ERSUN YANAL, HEP ARKAMDA DURDU. BANA, ‘ZATEN SENİN YETENEĞİN TARTIŞILMAZ’ DİYORDU

Soru: Antalyaspor’da beraber çalıştığınız Teknik Direktör Ersun Yanal, "Gökdeniz Bayrakdar'ı 5 sene sonra Avrupa'nın beş büyük liginde izleyebiliriz” şeklinde değerlendirmede bulunmuştu. Yanal’ın, performansına olan etkisiyle ilgili neler söylemek istersin?

Gökdeniz Bayrakdar: Ersun Hoca, benim için gerçekten çok farklı bir teknik direktör. Ersun Hoca, takıma geldikten sonra ben çok güzel bir şekilde çıkışa geçtim. Kendisi hep arkamda durdu, kötü oynadığım maçlarda bile beni oyundan almadı. Gol atacağıma inandığı için beni hep sahada tutuyordu. O yüzden bu durum bana ayrı bir özgüven getiriyordu. Ersun Hoca’ya çok teşekkür ederim. Bu sözleri söylemesi bile benim için güzel ve önemli bir şey. Avrupa hayalimi biraz geciktirdim ama inşallah hedefim Avrupa’da oynamak. Bodrumspor’dan Avrupa’nın güzel bir takımına transfer olmak ve takımıma para kazandırmak istiyorum. Ersun Hoca ile aramızda baba-oğul ilişkisi vardı. Bana, ‘Sen yaparsın. Cesaretli olacaksın. Ben sana güveniyorum. Zaten senin yeteneğin tartışılmaz. Sahaya çık ve isminin hakkını ver. Gerisi zaten gelecektir.’ diyordu.

“KULÜPLER ARASINDA ANLAŞMA SAĞLANAMAYINCA TRABZONSPOR’A TRANSFERİM GERÇEKLEŞMEDİ”

Soru: Antalyaspor’da ilk sezon gösterdiğin başarılı performansının ardından Alman temsilcisi Frankfurt ve Stuttgart başta olmak üzere Fransa’dan takımların sana ilgi gösterdiği medyada yer almıştı. Hem o dönem gelen teklifler hem de Avrupa hedeflerinle ilgili neler söylemek istersin?

Gökdeniz Bayrakdar: Evet, o sene bana gelen epey bir teklif vardı. Ayrıca bu teklifleri medyada da duymuştum. Hatta o sene Trabzonspor’un resmi teklifi olmuştu. Kulüpler arasındaki bonservis bedelinden dolayı anlaşma olmayınca transfer olmamıştı. Her şeyde adım adım gitmek istiyorum. Fransa ve Hollanda Ligi’ni çok beğeniyorum. Önce bu liglerden birine gidip sonra farklı bir adım atarak yavaş yavaş yükselmek istiyorum. İnşallah hayallerimi gerçekleştiririm. Şu an Bodrumspor’la play-off potasındayız, Süper Lig’e çıkabiliriz. İnşallah takımıma katkı vererek, Bodrumspor’u Süper Lig’e çıkarmak istiyorum. Bu işler nasip işi, belki burada da devam ederim ama tabii ki de ilk hedefim Avrupa.

“ÇALIŞMA OLARAK CRISTIANO RONALDO’YU ÖRNEK ALIYORUM”

Soru: Teknik ve mantalite olarak örnek aldığın isimleri ve bu yolda yaptığın çalışmaları anlatır mısın?

Gökdeniz Bayrakdar: Çalışma olarak Cristiano Ronaldo’yu örnek alıyorum. Gol vuruşlarımı mesela Kylian Mbappe’ye benzetiyorum. Ronaldo, 39 yaşında olmasına rağmen hala çalışıyor. Bizler de zamanlarımızı çok iyi bir şekilde kullanmamız lazım. Zaman akıp gidiyor. Bizim de çok çalışmamız gerekiyor. Çok çalışıyorum ve sürekli fitness’a gidiyorum. Hatayspor’da görev yapan özel hocam Murat Bel eşliğinde çalışıyorum, her gün bana ayrı idman programları hazırlıyor. Her gün çalışıyorum.

“ELEMELERDE OYNADIĞIMIZ FUTBOLLA GÖZ DOLDURDU, EURO 2024’TE DE BAŞARILI OLURUZ”

Soru: Milli Takımımızın U19 ve U21 yaş kategorilerinde forma giydin. Milli takımımızın başında şu an genç jenerasyona önem veren Vincenzo Montella var. A Milli Takım ile ilgili hedeflerinle ilgili neler söylemek istersin?

Gökdeniz Bayrakdar: Öncelikle gerçekten mükemmel bir jenerasyonumuz oluştu, çok iyi genç oyuncularımız var. Ben de onların arasındayım. İlk amacım buralardan yükselerek milli takıma gitmek. Avrupa veya Süper Lig’den bir takımda kendimi yeniden kanıtlayıp milli takıma gitmek istiyorum. Tabii ki de bu süreçte bir çıkış yapmam lazım, milli takıma gitmek öyle kolay değil. Orada çok sayıda özel yetenek var. Hayalim A Milli Takım forması giymek. İnşallah bu hayalimi zamanında gerçekleştirmek istiyorum. Vincenzo Montella, gerçekten çok kaliteli bir teknik direktör. Bunu Süper Lig’de Adana Demirspor’u çalıştırdığı dönem de belli etmişti. Dışarıdan bile çok samimi bir insan olduğunu belli ediyor. A Milli Takımımıza, EURO 2024’te de inanıyorum. Elemelerde oynadığımız futbolla göz doldurduk. İnşallah EURO 2024’te de başarılı olacağımıza inanıyorum. Arda Güler, Kenan Yıldız ve Cengiz Ünder’in turnuvada fark yaratacağını düşünüyorum.

“ŞİMDİ YENİDEN ÇIKIŞA GEÇTİM, İNŞALLAH BUNUN DA DEVAMI GELECEK”

Soru: Geçen sene kiralık olarak geldiğin Bodrumspor’a, bu sene bonservisinle transfer oldun. Bodrumspor ile şimdiye kadar çıktığın 23 maçta 6 gol ve 2 asistle oynadın. Süper Lig hedefi başta olmak üzere performansınla ilgili değerlendirmelerin nelerdir?

Gökdeniz Bayrakdar: Geçen sene takıma geldiğimde çok güzel bir sezon geçirdik ve play-off’ta finale kadar çıktık, finalde kaybettik. Çok üzülmüştük. Bu sene takıma gelmeden önce zaten Bodrumspor’un satın alma opsiyonu vardı. Aslında sezona güzel bir giriş yaptım ama sonrasında bir form düşüklüğü oldu. Şimdi yeniden bir çıkışa geçtim. İnşallah bunun da devamı gelecek. Takımıma katkı vermek istiyorum. Takımla beraber inşallah hedeflerimize ulaşmak istiyoruz.