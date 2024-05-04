Blossomgame’in hareketi Ali Koç’un oğlu Kerim Rahmi Koç'u çıldırttı

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Karşılaşmanın son anlarında saha kenarındaki taraftarlar ile Fransa temsilcisinden bazı oyuncular arasında sözlü atışmalar oldu. Maçın bitimiyle birlikte Monaco’dan önce Alpha Diallo sarı lacivertli taraftarlara el hareketi yaptı. Ardından da Jaron Blossomgame, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un oğlu Kerim Rahmi Koç’a aynı şekilde hareket yapınca ortalık bir anda karıştı. Kerim Rahmi Koç, Blossomgame’in üzerine yürürken, Monaco Başantrenörü Sasa Obradovic başta olmak üzere diğer oyuncular ve güvenlik görevlileri ve teknik ekipler araya girerek olası bir kavgayı önledi.

JASiKEViCiUS OLAYLAR iÇiN ÖZÜR DiLEDi

Fenerbahçe Beko Koçu Sarunas Jasikevicius, Monaco maçının ardından yaşananlar için EuroLeague ve Monaco’dan özür diledi. Jasikevicius, “Bu Fenerbahçe değil, bu biz değiliz. Takım olarak iyi oynamadık ve Monaco bize problem yarattı. Oyuncular savaştı ama olmadı. Bir sonraki maçta çılgınlar gibi savaşacağız” dedi.