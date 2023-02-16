Birlik ve beraberlik kanımızda var

Haberin Devamı

Deprem bölgelerine TIR’larca malzeme gönderen Fenerbahçe Kulübü şimdi de Kızılay ile birlikte ‘Birlik ve beraberlik bizim #kanımızdavar! Yaralarımızı hep birlikte saracağız…’ sloganıyla kan bağışı kampanyası başlattı. Ülker Stadı’nda bugün başlayacak olan kampanya üç gün sürecek. Kampanyada bugün Başkan Ali Koç, yöneticiler, sporcular ve çalışanlar da kan bağışında bulunacak. Tüm üyeler, taraftar ve halkın davet edildiği kampanya, bugün ve yarın 09.00-21.00, 18 Şubat’ta ise 10.00- 22.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

'ÜZÜNTÜMÜZÜN TARİFİ YOK'

F.Bahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, “Üzüntümüzün bir tarifi yok ama bugünlerde bir nebze olsun birlikte olmak ve yaralarımızı sarmak adına Kızılay ile birlikte kan bağışı kampanyamızı başlatıyoruz. Depremden kurtulan ve tedavi altında olan canlarımıza can olabilmek adına herkesi kan bağışı kampanyamıza davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

SARI MELEKLER PANKARTLA ÇIKTI

F.Bahçe Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda LKS Lodz ile oynadığı maça ‘Acımız sonsuz, Türkiyemizin başı sağ olsun’ yazılı pankartla çıktı. Karşılaşmayı 3-0 kazanan F. Bahçe grubunu ikinci bitirip play-off’a kaldı.