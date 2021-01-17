Bir taç atışı bile derbinin sonucunu değiştirebilir

Galatasaray açık oyunda ligin en az gol yiyen takımı, Beşiktaş ise ligin kader adamlarından Aboubakar sayesinde taç atışlarında dahi fark yaratıyor. Siyah beyazlıların bekleri taçları genelde havaya değil, Aboubakar’a atma lüksüne sahipler.

Galatasaray iç sahada topla oynama lideri. Ama deplasmanda daha pragmatik bir oyun tercih ediyor. Beşiktaş Rıdvan sahadayken çift yönlü hücum ediyor ama Rıdvan’sız olduğunda yük Ghezzal’in üzerinde. Galatasaray açık oyunda ligin en az gol yiyen takımı. Beşiktaş’sa ligin kader adamlarından Aboubakar sayesinde taçlarda dahi fark yaratıyor. Derbide güçler yakın. Bir küçük nüans, bir korner, hatta bir taç bile bu maçın sonucunu belirleyebilir.

BEŞİKTAŞ

ÜSTÜNLÜK: TAÇ ATIŞLARINDA ABOUBAKAR

Süper Lig’de genelde çok akışkan bir futbol oynanmadığı, oyunun çok durduğu bir gerçek. En büyük duraksama sebeplerinden biri de taç atışlarındaki plansızlık. Türkiye’de taçlar genelde hedefe değil, yukarıya, ‘yüzde elli-elli’ye atılıyor. Oysa Beşiktaş bu anlamda Vincent Aboubakar’la fark yaratıyor. Beşiktaş’ın bekleri taçları genelde havaya değil yere, Aboubakar’a atma lüksüne sahipler. Kamerunlu futbolcunun taçlarda yarattığı fark, Beşiktaş’ın atak sürekliliğinde çok önemli rol oynuyor.

GALATASARAY

ÜSTÜNLÜK: AKBABA-ARDA-KILINÇ YER DEĞİŞİKLİKLERİ

Galatasaray'ın bu sezon Rodrigues gibi, Onyekuru gibi çalım atma-orta yapma odaklı klasik bir kanat hücumcusu yok. Onların yerine Arda, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Feghouli gibi daha orta saha özellikli oyuncuları kullandı Terim. Bu da Galatasaray’a merkezde hep ekstra bir kalabalık şansı tanıdı. Emre Kılınç, Arda ya da Emre Akbaba sürekli yer değiştirerek oynadılar. Oyunlarını tutturduklarında seri kısa pas trafikleri yakaladılar. Zaman zaman da böylece rakip savunmanın dengesini bozdular.

BEŞİKTAŞ

ZAYIFLIK: N’SAKALA’NIN PAS HATALARI

Beşiktaş’ın bu sezon geriden pasla çıkarken iki riskli istasyonu var. Biri, baskı altında zaman zaman hata yapabilen kaleci ersin Destanoğlu. Diğeri de, top kullanma yönü, savunma yönü kadar güçlü olmayan Fabrice N’Sakala. Galatasaraylı futbolcular eğer önde baskıyı sağa yoğunlaştırır, Beşiktaş’ın Domagoj Vida-Valentin Rosier üzerinden oyun kurmasını engellerlerse sonuç alma şansları artar. Zira Francisco Montero-N’Sakala tarafı kurulum sırasında daha fazla hata yapmaya müsait.

GALATASARAY

ZAYIFLIK: DURAN TOPLARDAN SADECE 1 GOLÜ VAR

Galatasaray iç sahada ligin topla oynama lideri. Ancak dış sahada Alanyaspor ve Beşiktaş’ın gerisindeler. Rizespor ile aynı topla oynama oranına sahipler hatta...

Sarı kırmızılıların Beşiktaş’tan geride oldukları bir diğer istatistik de duran toplardan aldıkları gol katkısı. Siyah beyazlı takımın 5 duran top golüne karşılık Galatasaray’ın henüz 1 golü var. Türkiye Kupası’ndaki Yeni Malatyaspor maçında duran toplarda sürpriz golcü olarak şans arayan Luyindama’nın ligde de daha etkin olması gerek.

BEŞİKTAŞ

FIRSAT: X FAKTÖR RIDVAN YILMAZ OLABİLİR

Sergen Yalçın’ın son dönemde sol bekte adeta bir ası yok, iki ası var. Rakibe ya da oyun stratejisine göre Rıdvan/N’Sakala’dan birini tercih edebiliyor. N’Sakala üçüncü bir stoper gibi. Defansif yönü güçlü. Ancak Rıdvan oynadığında takımının hücum gücünü artıran,

ikinci-üçüncü bölge geçişinde Ghezzal’ın yükünü azaltan bir faktör. Galatasaray’ın sağ açık pozisyonunda çok fazla rotasyon yaptığı, Akbaba-Kılınç-Oğulcan hangisi oynarsa oynasın, savunma yönü ön plana çıkmadığına göre; Rıdvan forma giyerse pekala fark yaratabilir.

GALATASARAY

FIRSAT: ABOUBAKAR’I DURDURMAK

2000’lerin başında bir spor giyim markasının reklamında Barcelona’yı “Ronaldinho +10” olarak tanımlıyorlardı. Bu sene de Beşiktaş adeta “Aboubakar+10” gibi.

Sadece gol atanlardan değil, oyunu da kuranlardan biri Aboubakar. Katkıları saymakla bitmez ama bu durum bir de handikap yaratıyor tabii ki:

Galatasaray özellikle Luyindama’nın fiziksel oyunuyla Aboubakar’ı bir şekilde durdurmayı becerirse bunu bir fırsata dönüştürebilirler.

Tabii ki Luyindama ilk 11’de başlarsa...

TEHDİT: SARACCHI’NİN GÖREREK ATACAĞI PASLAR

Galatasaray bu yıl beklerinden önemli bir skor katkısı alamadı. Omar, Linnes, Şener, Saracchi ve Emre’nin ligde toplam gol sayıları sıfır. Asist sayıları da iki... Ancak enteresandır, belki de bu beşli arasından beklentinin en düşük gözüktüğü isim olan Emre taşdemir, Gençlerbirliği karşısındaki bindirmeleri ve görerek yerden yaptığı ortalarla fark yarattı. Emre’nin yokluğunda oynayacak Saracchi’nin penaltı noktasına rastgele değil, Diagne ve Oğulcan’a görerek atacağı yerden paslar, Beşiktaş için bir tehdit oluşturabilir.

TEHDİT: ROSIER-LARIN BAĞLANTISI

Cyle Larin’in sol kanatta yaptığı katkıyı geçmişteki Moussa Sow’a benzetiyorum. O da maçlara sol açık başlıyor, ama ceza alanına o kadar çok adım atıyor, o kadar çok santrfor koşusu yapıyordu ki, günün sonunda Pierre Webo’dan daha fazla gol pozisyonuna girebiliyordu. Larin’in sol açık oynaması, sağ bek Valentin Rosier ile aralarında sihirli bir bağ kurulmasını da sağlıyor.

Rosier’nin sağdan yaptığı ortalara Larin’in soldan içeri kat ederek yaptığı vuruşlar, sarı kırmızılı takım için bir tehdit oluşturabilir.

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