Beşiktaş ve Galatasaray'ın zirve savaşı

Süper Lig’de 2021 yılının ilk derbisi bugün Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak. Vodafone Park’ta oynanacak maç, saat 19.00’da başlayacak. Müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Ligin geri kalan bölümünde 17’şer maç oynayan iki takımdan Beşiktaş 35 puan ve averaj farkıyla lider, G.Saray 33 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Kar yağışı altında oynanması beklenen derbi maçta ev sahibi Beşiktaş’ta sarı kart cezalısı olan Welinton forma giyemeyecek. Galatasaray’da ise sakatlıkları bulunan Falcao ve Emre Taşdemir ile yılbaşı gecesi elinde havai fişek patlaması sonucu yaralanan Omar oynamayacak. Sarı kırmızılılarda sakatlığı geçen Feghouli görev verildiği taktirde oynayabilecek.