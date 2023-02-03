Son Dakika: Sosyal medyadan üst üste paylaşımlar! Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Konyaspor...

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Adana Demirspor ile Fenerbahçe'nin 1-1 berabere kaldığı ve hakem tartışmalarının yaşandığı maçın yankıları sürüyor. Kulüpler gündemle ilgili üst üste paylaşımlarda bulunurken gönderme yapmayı ve birbirlerine yanıt vermeyi de ihtimal etmedi.

BEŞİKTAŞ'TAN FENERBAHÇE'YE YANIT

Fenerbahçe'nin, Attila Karaoğlan'ın Konyaspor maçına atanmasının ardından tepkili bir paylaşım yapmıştı.

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin Attila Karaoğlan atamasıyla ilgili yaptığı paylaşıma yanıt verdi.

Siyah-beyazlıların paylaşımında "25.12.2022 tarihinde Gaziantep FK ile oynadığımız maçın hakemini, haklı kararında dik durmasına rağmen kendi maçı öncesi algı yaratmak amaçlı kullananlara önerimiz, önlerindeki maça çıkıp şerefiyle hakkıyla mücadele etmeleridir" ifadeleri yer aldı.

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FENERBAHÇE'DEN TARAFTARINA ÇAĞRI

Beşiktaş'tan bir süre sonra Fenerbahçe, taraftarına çağrıda bulunduğu bir paylaşım yaptı.

GALATASARAY'DAN GÖNDERME

Galatasaray Kulübü ise "Başarısızlıklarını örtmek için abuklayanlar var... Lütfen onlara karşı kulaklığımızı takalım ve sadece hedefimize odaklanalım!" ifadelerinin yer aldığı bir Tweet attı.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KONYASPOR'DAN AÇIKLAMA

Süper Lig'de önümüzdeki hafta Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak olan Konyaspor da resmi sitesinden açıklama yayınladı.

BEŞİKTAŞ'TAN BU KEZ GALATASARAY'A YANIT

Son olarak Beşiktaş, "Kulaklık meselesi tezimizi doğruluyor, kararlar aleyhine olursa bağır, lehine olursa kulaklık tak." ifadeleriyle bir paylaşım yaptı.

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