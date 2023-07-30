Beşiktaş'tan Ante Rebic sonrası bir Milano çıkarması daha! Yeni hedef...

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Rachid Ghezzal'ın sakatlıklardan bir türlü kurtulamaması nedeniyle sağ kanadı da güçlendirmek için düğmeye basan Beşiktaş, Ante Rebic’ten sonra Milan’dan ikinci yıldız için harekete geçti. Brezilyalı hücumcuyla yapılan görüşmelerde el sıkışıldı, İtalyan ekibiyle ise pazarlıklar devam ediyor.

Rebic geliyor

Ligin başlamasına 2 hafta kala transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Beşiktaş, Ante Rebic için geri sayıma geçti. Hırvat kanat oyuncusu ve kulübü Milan’la her konuda anlaşmaya varan Siyah-Beyazlılar, transferi resmen açıklamaya hazırlanıyor. 29 yaşındaki yıldız için İtalyan kulübüyle 500 bin Euro karşılığında el sıkışan Beşiktaş, Rebic’e ise yıllık 2.5 milyon Euro ödeyecek.

Hücuma çeşitlilik kazandıracak

Rebic’in bugün İstanbul’a gelip sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Siyah-Beyazlılar’la resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Son 4 yıldır Milan forması giyen Rebic, İtalyan ekibiyle 124 maça çıktı. Bu süreçte 29 gol atan deneyimli oyuncu, 14 kez de asist yaptı. Hırvatistan Milli Takımı’nın da forması giyen Rebic, sol kanatın yanı sıra forvet hattında da görev yapabiliyor.

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Milan'dan bir yıldız daha: Messias

Beşiktaş, Milan’dan bir yıldızı daha istiyor... Ante Rebic için İtalyan devini ikna eden SiyahBeyazlılar, bu kez Junior Messias’ı takibe aldı. İtalyan medyası 32 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat için pazarlıkların başladığını yazdı.

Beşiktaş kiralık istiyor

Calciomercato, Beşiktaş’ın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği yıldızın sözleşmesinin son senesinde olduğunu vurguladı. Transferin önünde en önemli engelin bu olduğu aktarılırken, Torino’nun da oyuncunun peşinde olduğu kaydedildi. Milan’ın geçen sezon bonservisini aldığı Messias, İtalyan ekibinde 68 maça çıktı. 12 kez gol sevinci yaşarken 5 de asist yaptı. Tecrübeli futbolcu, daha önce Crotone, Gozzano ve Chieri formaları giydi.

Fanatik'in haberine göre yönetim, Messias için attığı ilk adımdan olumlu yanıt aldı. Bonservis için yapılan görüşmede Çizme temsilcisi 3.5 milyon Euro talep etti. 2.5 milyon öneren Siyah-Beyazlılar pazarlıklarını sürdürüyor.

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Büyük ölçüde anlaşma sağlandı

Taraflar arasındaki görüşmelerin hayli sıcak ve olumlu ilerlediği kaydedildi. Oyuncu tarafıyla yapılan görüşmelerde ise büyük ölçüde el sıkışıldığı, Messias’la 3 yıllık mukavele konusunda söz kesildiği gelen haberler arasında.