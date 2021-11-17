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Beşiktaş'ta yönetimden N'Sakala'ya rest! 'Eğer beğenmiyorsan...'

#Fabrice N'sakala#Beşiktaş#Transfer
Beşiktaşta yönetimden NSakalaya rest Eğer beğenmiyorsan...
İsmail ER

Beşiktaş teknik heyeti, 6 maçtır oynatılmadığı için mutsuz olduğunu dile getiren N'Sakala'ya rest çekti. Bu sezon sadece 7 resmi karşılaşmada forma giyen, Süper Lig’deki son 5 müsabakada kadroya dahi alınmayan tecrübeli futbolcunun ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyor. N’Sakala, Trabzonsporlu Yusuf’un Beşiktaş’ı yendikleri maçtan sonra yaptığı “Bravo takım!” paylaşımını beğendiği için tepki görmüştü.

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Beşiktaş’ta bekleneni veremeyen futbolcular arasında yer alan Fabrice N’Sakala’nın takımdaki geleceği tehlikeye girdi.

Demokratik Kongo Milli Takımı’ndan dönen 31 yaşındaki futbolcu, teknik ekiple görüşerek, son maçlarda oynayamadığı için üzgün olduğunu dile getirdi ve daha fazla şans verilmesini istedi. Teknik ekip ise forma verirken isimlere değil, performansa önem verdiklerini ifade ederek, “Sol bekte Rıdvan ve Umut da var. Biz, iyi olana forma veriyoruz. Mevcut ortamdan memnun değilsen, ara transferde kendine uygun bir takım bulup ayrılabilirsin” cevabını verdi.

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SOSYAL MEDYA KURBANI

Ocak ayında Beşiktaş’tan ayrılması beklenen N’Sakala, geçen sezon 35 resmi maçta forma giymişti. Bu sezon 7 karşılaşmada görev alan tecrübeli sol bek, son 6 maçta hiç oynatılmadı. N’Sakala, geçtiğimiz günlerde Trabzonsporlu Yusuf’un Beşiktaş’ı 2-1 yendikleri maçtan sonra paylaştığı, “Bravo takım!” mesajını beğendiği için tepki görmüş, bazı taraftarlar kadro dışı bırakılmasını istemişti.

BATSHUAYI İÇİN KARAR GÜNÜ

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Sakatlığının tedavisi için Londra’ya giden Batshuayi, dün İstanbul’a döndü. Belçikalı golcünün Alanya maçında oynayıp oynamayacağı bugün netleşecek.

ALEX KULÜBEYE, CAN İLK 11'E

Alex Teixeira’nın performansından memnun olmayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sambacıyı kulübeye çekecek. Yerine genç Can forma giyecek.

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#Fabrice N'sakala#Beşiktaş#Transfer

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