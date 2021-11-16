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Beşiktaşlı Pjanic'in görüntüsü Bosna Hersek'i karıştırdı! Nargile, eğlence...

#Miralem Pjanic#Beşiktaş#Bosna Hersek
Beşiktaşlı Pjanicin görüntüsü Bosna Herseki karıştırdı Nargile, eğlence...

Beşiktaş'ın Boşnak orta saha oyuncusu Miralem Pjanic'in ülkesinde ortaya çıkan fotoğrafları büyük tartışma yarattı. 31 yaşındaki futbolcunun nargile içerken çekilen görüntüsü sonrası maç kadrosuna alınmaması, tartışmaları artırdı.

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Beşiktaş'ın Boşnak futbolcusu Miralem Pjanic'in ortaya çıkan fotoğrafı, ülkede büyük tartışma konusu oldu.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'ndaki maçta Finlandiya ile karşılaşan ve rakibine 3-1 mağlup olan Bosna Hersek'te büyük hayal kırıklığı yaşanırken, ana gündem Miralem Pjanic oldu.

Beşiktaşlı Pjanicin görüntüsü Bosna Herseki karıştırdı Nargile, eğlence...

Boşnak basınına yansıyan haberlerde Pjanic'in maçtan bir gün önce arkadaşlarıyla eğlenceye gittiği ve nargile içtiği fotoğraflar ortaya çıktı. 31 yaşındaki futbolcunun milli takım eşofmanlarıyla olması da tepkileri artırdı.

Beşiktaşlı Pjanicin görüntüsü Bosna Herseki karıştırdı Nargile, eğlence...

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Pjanic, Ukrayna'yı konuk edecekleri maçın kadrosuna alınmadı.

Miralem Pjanic, Bosna Hersek formasıyla toplamda 103 maça çıkarken 17 de gol kaydetti.

Beşiktaşlı Pjanicin görüntüsü Bosna Herseki karıştırdı Nargile, eğlence...

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#Miralem Pjanic#Beşiktaş#Bosna Hersek

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