Beşiktaş'ta yokluktan çıkan mucizeler! 6 genç futbolcu, İsviçre’ye gelemeyen 17 ismi aratmadı

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Bu sezon istikrarsız sonuçlar, art arda gelen sakatlıklar ve son olarak 5 futbolcunun kadro dışı bırakılmasıyla büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş’ta genç futbolcuların performansı tüm camiaya umut oldu. 17 eksikle İsviçre’ye giden Kartal gençlerle zafere uzanırken ilk kez forma giyen Emrecan Terzi takımının 2. golünü attı. Emirhan Delibaş, Demir Ege Tıknaz, Semih Kılıçsoy, Aytuğ Gömeç ve Erhan Hekimoğlu Lugano deplasmanında oynama şansı bulurken 7 genç futbolcudan sadece kaleci Göktuğ Baytekin kulübede kaldı.

HERKESİN İNANDIĞI BİR PROJEMİZ VAR

Beşiktaş Futbol Akademisi sorumlu yöneticisi Fırat Fidan Lugano karşısında kadroda Futbol Akademisi’nden yetişen 7 genç oyuncunun yer almasından mutluluk duyduklarını belirtirken şunları söyledi: “Beşiktaş geçmişteki gibi hem teknik hem de fizik olarak gençlik hareketinin devamını getiriyor. Kimse merak etmesin birkaç yıl içinde dünya takımlarının alt yapımızdan futbolcu tekliflerini göreceğiz. Çünkü mükemmel bir projemiz var. Bu projeyi tüm yöneticiler ve kurumlar destekliyorlar.”

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BİR DE ÖZGÜVEN AŞILANMIŞ OLSA

Siyah beyazlıların eski yöneticisi ve alt yapı sorumlusu Seyit Ateş, başta Beşiktaş olmak üzere tüm kulüplerde alt yapılarda çok sayıda yetenekli genç futbolcular bulunduğuna dikkat çekerek “Bunlar yokluk gençliği. Takımda sakat ve cezalı futbolcu fazlaysa oynama şansı buluyorlar.. Yani takımlara milyonlarca Euro harcanarak alınan yabancıların sakatlanmaları veya ceza almaları halinde bu gençlere mecburen şans veriliyor. Aslında öz güven aşılansa, daha fazla şanslar bulsalar iddia ediyorum Avrupa’nın futbol üreten gençlik merkezi oluruz” dedi.