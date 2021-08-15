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Futbol
Haber Giriş: 15.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Vodafone Park'ın görüntüsü endişelendirdi

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Beşiktaş'ta Vodafone Park'ın görüntüsü endişelendirdi

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'u mağlup ettiği karşılaşmada Vodafone Park çimlerinin görüntüsü camiayı endişelendirdi.

Çaykur Rizespor’u 3-0 yenerek 2021-22 sezonuna galibiyetle başlayan Beşiktaş’ta, camiayı endişelendiren tek olay, Vodafone Park Stadı’nın saha zemini oldu.

Sezonun henüz ilk maçı oynanmasına rağmen zeminin özellikle kenar bölümlerinde çimlerin yıprandığı görüldü.

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Hatırlanacağı üzere Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, hafta içinde yaptığı açıklamada, “Sahası kötü olan statta maç oynatmayacağız” uyarısında bulunmuştu.

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Beşiktaşta Vodafone Parkın görüntüsü endişelendirdi

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