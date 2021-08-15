Beşiktaş'ta Vodafone Park'ın görüntüsü endişelendirdi
Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'u mağlup ettiği karşılaşmada Vodafone Park çimlerinin görüntüsü camiayı endişelendirdi.
Çaykur Rizespor’u 3-0 yenerek 2021-22 sezonuna galibiyetle başlayan Beşiktaş’ta, camiayı endişelendiren tek olay, Vodafone Park Stadı’nın saha zemini oldu.
Sezonun henüz ilk maçı oynanmasına rağmen zeminin özellikle kenar bölümlerinde çimlerin yıprandığı görüldü.
Hatırlanacağı üzere Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, hafta içinde yaptığı açıklamada, “Sahası kötü olan statta maç oynatmayacağız” uyarısında bulunmuştu.
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