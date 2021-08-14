Son Dakika: Fenerbahçe'den 1 taşla 2 kuş! Mbwana Samatta'nın yerine Gabonlu yıldız...

Geçen sezon Cisse, Kemal Ademi ve Samatta'dan istediği verimi alamayan sarı lacivertliler, şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırırken golcüler çok eleştirilmişti.

Cisse ve Kemal Ademi ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta'nın 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunu kullanırken oyuncuyu fırsat gelmesi durumunda takımdan göndermenin hesaplarını yapıyor.

Forvet bölgesine Bundesliga 2'nin gol kralı Serdar Dursun'u katan Fenerbahçe'de Pereira, hazırlık maçlarında Enner Valencia'ya görev verirken Samatta'yı 11'de düşünmüyor.

Forvet, sol-sağ kanat bölgelerine transfer yapması beklenen Fenerbahçe'de, teklif gelmesi durumunda elden çıkarılacak oyuncuların arasında yer alan Samatta, takasta kullanılabilir.

Fransız basınından butfootballclub.fr'nin haberine göre; Sarı lacivertliler, Saint-Etienne'de forma giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Denis Bouanga'yı kadrosuna katmak istiyor.

İspanyol ekibi Villarreal'in de peşinde olduğu Gabonlu için bonservis ücreti ödemek istemeyen Fenerbahçe'nin, Mbwana Samatta'yı takasta kullanmak istediği iddia edildi.

Gabon Milli Takım formasını da giyen Denis Bouanga için Villarreal'in de girişimlerini sürdürdüğü belirtilirken oyuncunun Saint-Etienne'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sol-sağ kanat ve forvet bölgelerinde oynayabilen Bouanga, Fransız ekibiyle çıktığı 73 maçta 19 gol atıp 9 da asist yaptı.

Fenerbahçe'de beklenen patlamayı bir türlü gerçekleştiremeyen Samatta ise 30 maçta yalnızca 6 gollük katkıda bulunabildi.

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