Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar şoku!

Spor Arena / İsmail ER - Süper Lig lideri Beşiktaş’a takmının gol makinesi Vincent Aboubakar’dan kötü haber geldi. Kamerun Milli Takımı’nın Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Ruanda ile oynadığı maçta sakatlandığı ortaya çıkan Aboubakar’ın sağlık durumuyla ilgili olarak dün kulübün resmi internet sitesinden şu açıklama yapıldı: “Kamerun Milli Takımı’nın Ruanda ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası eleme maçında sağ uyluk ön kısmında ağrı hisseden Aboubakar’ın yapılan değerlendirme neticesinde, sağ uyluk ön adalesinde (Rektus Femoris) gerilme ve ödem (Grade 1 Strain) saptanmıştır.”

TAKIMIN EN SKORERİ

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada tedavisine başlandığı da açıklanan Aboubakar’ın Süper Lig’de pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyeceği öğrenildi. Siyah beyazlılarla bu sezon ligde 25 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu 15 gol attı, 5 de asist yaparak 20 gole direkt katkı verdi. Aboubakar 14 gollü Larin ile takımın skor yükünü çekiyor.

KARTAL DÖRT EKSİKLE ÇALIŞTI

Beşiktaş pazar günü Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana Hasiç, Aboubakar, Cenk Tosun ve Dorukhan katılmadı.