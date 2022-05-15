Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den maç sonu transfer ve 'disiplin' açıklaması!

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Süper Lig'de 37. haftada Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Valerien Ismael'in sözleri;

Bu maç sezonun özeti oldu. Sakatlık, disiplinsizlik! Her an gol atacak kalite, sezonun özeti gibiydi. Artık kadro için çok net fikirlerimiz var. Seneye çok fit, disiplinli olacağız. Kalitemiz fark yaratacak. Seneye göstereceğimiz mantaliteyi de bugün gösterdik.

EMRE BİLGİN'E TEŞEKKÜR EDERİM

Valentin Rosier'in ikinci sarısı doğru değil. 10 kişi kaldık, 2 gol attık. Oyun başka yere gitti. Zaman zaman vakit geçirmemiz gerekti. Duran toplardan atabilirdik. Emre Bilgin'e teşekkür ederim. Altyapımızın ne kadar düzgün çalıştığını görüyoruz. Kutluyorum.

GİDENLERİN YERİNİ DOLDURACAĞIZ

Bir maçımız daha var ama oyuncularımızı gördük. kararlar alacağız. Sözleşmesi bitenler var, önce buna bakacağız. Gidenlerin yerini dolduracağız. Bizimle aynı yolda yürüyecek, kaliteli, gol atacak oyunculara ihtiyacımız var

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