Göztepe 0-2 Beşiktaş (Maçın özeti)

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Göztepe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında karşı karşıya geldi.

İzmir'de oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-0'lık skorla kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı.

ROSIER ATILDI

Karşılaşmanın 19. dakikasında Rosier ikinci sarıdan oyun dışında kaldı ve siyah-beyazlılar sahada 10 kişi kaldı.

Dakikalar 27'yi gösterdiğinde sahneye Larin çıktı ve attığı golle takımını öne geçirdi. Yalnızca 5 dakikada sonra ise Josef de Souza farkı 2'ye çıkardı.

BU KEZ JOSEF ATILDI

Mücadelenin 37. dakikasında ise VAR incelemesinin ardından Josef de Souza kırmızı kart gördü ve takımını 9 kişi bıraktı.

Maçın 75. dakikada Jahovic'in kırmızı kartıyla Göztepe karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

İZMİR'DE GERGİN ANLAR

Müsabakada sık sık gergin anlar yaşandı. Batshuayi ile Kerim Alıcı'nın tartıştığı pozisyonda iki takım oyuncuları da araya girerek takım arkadaşlarını sakinleştirdi.

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GHEZZAL SAKATLANDI

Beşiktaş'ın yıldız ismi Rachid Ghezzal, Göztepe maçında sakatlık yaşadı.

Tecrübeli futbolcu, maçın 63. dakikasında sakatlanırken, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen sekerek yedek kulübesine geldi.

Siyah-beyazlılarda Ghezzal yerine ise Can Bozdoğan oyuna dahil oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

11inci dakikada ilk tehlike Göztepeden geldi. Berkanın kullandığı köşe atışında Beşiktaş savunmasının uzaklaştıramadığı topa Di Santo vurdu. Arjantinli oyuncunun şutunda kaleçi Emre gole izin vermedi.



19uncu dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Bakuya faul yapan Rosier ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.



27nci dakikada Beşiktaş öne geçti. Ghezzalın kullandığı frikikte savunmadan seken topu önünde bulan Larin, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda golü attı: 0-1.



32nci dakikada Beşiktaş golleri ikiledi. Ceza sahasına doldurulan topu önünde bulan Montero pasını Josefe aktardı. Josef bomboş durumda topa gelişine vurarak ağları havalandırdı: 0-2.



36ncı dakikada Beşiktaş 9 kişi kaldı. Josef, Berkana faul yaptığı gerekçesiyle önce sarı kart gördü. Ardından VAR odasından gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Ümit Öztürk, Josefin Berkanın ayağına bastığına hükmetti ve Brezilyalı futbolcuya direkt kırmızı kart gösterdi. Beşiktaş maçın ilk yarısını 9 kişiyle 2-0 galip tamamladı.



66ncı dakikada Yalçının pasıyla buluşan Tijanic ceza yayından şutunu çekti, kaleci Emre topu güçlükle çeldi.



68inci dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında savunmada seken topa Baku gelişine vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Emrenin bakışları arasında yandan auta çıktı.



75inci dakikada bir kırmızı kart da Göztepeden Jahovice çıktı. Yapılan ortada hava topunda Necipin yüzüne tekme atan Jahovic önce sarı kart gördü. VARdan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Ümit Öztürk, Jahovice direkt kırmızı kart gösterdi.



90+1inci dakikada Bakudan topu alan Ege ceza sahası sağ çaprazından bekletmeden vuruşunu yaptı, kaleci Emre köşeden pozisyonu çıkardı.

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İLK 11'LER

Göztepe: Arda, Murat, Dino, Kahraman, Marko, Berkan, Atakan, Yalçın, Tijanic, Baku, Di Santo.

Beşiktaş: Emre, Welinton, Serdar, Montero, Rosier, Josef, Emirhan, Umut, Ghezzal, N'Koudou, Larin.

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