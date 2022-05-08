Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den derbi yorumu: 'Böyle bir şey görmedim'

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Süper Lig'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Valerien Ismael'in sözleri;

Taraftarımıza çok teşekkür etmek istiyorum, buraya gelmeden önce de Beşiktaş taraftarının tutkusundan bahsetmişlerdi. Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. İnanılmaz bir destek verdiler. 29 yıldır futbolun içindeyim, böyle bir şey görmedim! Benim için çok özel bir gece olarak kalacak

TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM

Fenerbahçe karşısında çok iyi oynadık, her şeyi yaptık, pozisyona girdik, mücadele ettik, savaştık... Bu durum beni çok mutlu ediyor, gerçekten takımımla gurur duyuyorum. Her şeyi yapmamıza rağmen kazanamadığımız için çok üzgünüm

ÖNEMLİ İPUÇLARI GELDİ

İkinci penaltı pozisyonunda Kenan'dan tam olarak istediğimiz buydu... Umut Meraş da aynı şekilde.. Gelecek sezonda hangi futbolcuları, nasıl esnek kullanabileceğimiz konusunda bize çok önemli ipuçları geldi

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TRANSFER KONUSUNDA ÇOK İŞİMİZ VAR

Bugün de fırsatlar elde ettik. Önümüzdeki sezona da hazırlanıyoruz. Bu kaliteye sahip olmaya çalışacağız. Transfer konusunda çok fazla işimiz var. Doğru futbolcuyu bu kulübe uygun oyuncuları bulmak önemli olacak. Son 2 maçta sistemimiz aynı değil esneklik gösterdik. Çok da fazla fırsat bulduk. Vida ile ilgili verilmiş bir kararımız

İYİ SİNYALLER ALDIM

İstediğimiz duruma uygun oyunculara odaklanacağız. Bugün özelinde çok eksiğimiz vardı. Onların yerine oynayanlar iyi iş çıkardı. Gelecekte esneklik gösterebileceğimiz konusunda iyi sinyaller aldım. Şu an sistemimiz bu. Hazır arkadaşlarımıza tabii şans vereceğiz. Bugün özelinde gençler, Ghezzal da beraber sahanın en iyilerindendi. Bir karakter, tutku gördüm. Beşiktaş için bu kimlikte oyuncular çok önemli. Bizim için bu hedef. bazen tecrübeye fark yaratan oyunculara ihtiyacımız olacak ama bu da bizim için bir hedef