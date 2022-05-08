Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Filip Novak damgası! Attığı gol, penaltılar ve rekor...

Haberin Devamı

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin 1-1 berabere kaldığı Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde Filip Novak'ın performansı dikkat çekti.

CEZALI SERDAR AZİZ'İN YERİNE

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligin 35inci haftasındaki Gaziantep FK maçının 11ine göre 1 değişiklik yaptı. Kartal, cezalı Serdar Azizin yerine Novaka görev verdi. Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş maçına şu 11le çıktı: Altay, Nazım, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Zajc, İrfan Can, Mert Hakan, Rossi, Serdar Dursun.

6 EKSİKLE SAHAYA ÇIKTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş maçına 6 oyuncusundan yoksun çıktı. İsmail Kartal; Attila Szalai, Dimitris Pelkas, Miguel Crespo, Kim Min-jae ve Arda Gülere sakatlıkları sebebiyle, Serdar Azize ise sarı kart cezalısı olduğu forma veremedi.

Haberin Devamı

NOVAK ÖNE GEÇİRDİ AMA...

Dolmbahçe'de oynanan derbide öne çıkan isim Fenerbahçe'den Filip Novak oldu.

Karşılaşmanın 6. dakikasında sarı-lacivertliler öne geçerken golü atan isim Filip Novak'tı.

Çek futbolcu, Süper Lig'e geldiği Ocak 2018'den bu yana en fazla gol atan savunma oyuncusu oldu.

Bu golden yalnızca 3 dakika sonra Novak, kendi ceza sahası içerisinde topa elle müdahale etti ve Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi.

21 DAKİKA SONRA BİR PENALTI DAHA

Karşılaşmanın 30. dakikasında ise Filip Novak ceza sahası içinde Kenan Karaman'a faul yaparken hakem VAR incelemesinin ardından bir kez daha beyaz noktayı gösterdi ve Ghezzal'ın vuruşunda top filelere gitti.

Novak, gol atarak takımını öne geçirdiği maçta iki penaltıya sebebiyet vermiş oldu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, tecrübeli futbolcuyla ilgili çok sayıda paylaşımda bulundu.

NOVAK: '1 HAFTAM VARDI'

Maç sonu açıklamalarda bulunan Novak, "Gol attığım için mutluyum ama sebep olduğum 2 penaltı için mutlu değildim. Daha önce oynadığım bir pozisyondu ama alışmak için 1 haftam vardı. Futbol bazen böyledir, böyle bir stadyumdan 1 puan aldığınızda mutlu olmalısınız" dedi.

Haberin Devamı

BATSHUAYI BİR KEZ DAHA KAÇIRDI

Beşiktaş'ın 7. dakikada kazandığı penaltıda topun başına geçen Batshuayi, vuruştan yararlanamadı. Belçikalı yıldızın, Süper Lig'deki son iki penaltısı direkten dönmüş oldu.

MARIO GOMEZ'DEN SONRA BİR İLK

Michy Batshuayi, 2014/15'ten bu yana bir Süper Lig sezonunda iki penaltı kaçıran ikinci Beşiktaş oyuncusu oldu. Mario Gomez, 2015/2016 sezonunda 3 penaltıdan birini gole çevirebilmişti.

Ayrıca Beşiktaş, 24 kez ile bu sezon Süper Lig'de şutları en fazla direkten dönen takım oldu.

GHEZZAL HATA YAPMADI

Batshuayi’nin kaçırdığı penaltı sonrasında tribünler, Belçikalı golcüye tepki gösterirken, Rachid Ghezzal’a da alkışlarla destek verdi. Ghezzal penaltı atışında kaleci Altay ve topu farklı köşelere göndererek skoru 1-1’e taşıyan isim oldu.

Haberin Devamı