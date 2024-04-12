×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ta transferde son söz Fernando Santos'un! Portekizli hocanın raporu bekleniyor

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Süper Lig
Beşiktaşta transferde son söz Fernando Santosun Portekizli hocanın raporu bekleniyor
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2024 07:00

Beşiktaş transfer komitesi teknik direktörün raporunu bekliyor. Komite, Santos’un Samsun karşılaşması sonrası vereceği rapor doğrultusunda bazı futbolcularla görüşüp ayrılık yolunda ilk adımı atacak. Ayrıca scout ekibinin raporları da masaya yatırılacak. 

Haberin Devamı

Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Hüseyin Yücel ile yöneticiler Mete Vardar, Burak Aslan, Kaan Şankul, Onur Göçmez ve Feyyaz Uçar yeni sezona yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Komite, teknik direktör Fernando Santos’un yarın oynanacak Samsunspor karşılaşması sonrası vereceği raporun ardından bazı futbolcularla masaya oturacak. Santos’un kadroda düşünmediği oyuncuların menajerleriyle masaya oturarak ayrılık yolunda ilk adımı atacak olan yöneticiler, devam eden sözleşmelerin fesih koşullarını görüşecek. 19 yabancıdan 10’u ile yollarını ayırmayı planlayan yönetim, bazı yerli futbolcuları da gönderecek. Söz konusu isimlerin sözleşmeleri feshedilemediği takdirde başka takımlara kiralanmaları gündeme gelecek.

13 FUTBOLCU TAKiPTE

Transfer komitesi ayrıca scout ekibinin alınmasını tavsiye ettiği oyuncularla ilgili Santos’la fikir alışverişinde bulunacak. Yurt içinde ve dışında yoğun çalışmalar içinde olduklarını belirten Hüseyin Yücel, “Teknik direktörümüz Santos’un sistemine ve bizim beklentilerimize uyacak kaliteli oyuncuları takip ediyoruz. Türkiye’de Süper Lig ve 1. Lig’de 5 oyuncu, Avrupa’da ise 8 Türk futbolcuyu takip ediyoruz” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Beşiktaş#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!