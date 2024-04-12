Beşiktaş'ta transferde son söz Fernando Santos'un! Portekizli hocanın raporu bekleniyor

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Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Hüseyin Yücel ile yöneticiler Mete Vardar, Burak Aslan, Kaan Şankul, Onur Göçmez ve Feyyaz Uçar yeni sezona yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Komite, teknik direktör Fernando Santos’un yarın oynanacak Samsunspor karşılaşması sonrası vereceği raporun ardından bazı futbolcularla masaya oturacak. Santos’un kadroda düşünmediği oyuncuların menajerleriyle masaya oturarak ayrılık yolunda ilk adımı atacak olan yöneticiler, devam eden sözleşmelerin fesih koşullarını görüşecek. 19 yabancıdan 10’u ile yollarını ayırmayı planlayan yönetim, bazı yerli futbolcuları da gönderecek. Söz konusu isimlerin sözleşmeleri feshedilemediği takdirde başka takımlara kiralanmaları gündeme gelecek.

13 FUTBOLCU TAKiPTE

Transfer komitesi ayrıca scout ekibinin alınmasını tavsiye ettiği oyuncularla ilgili Santos’la fikir alışverişinde bulunacak. Yurt içinde ve dışında yoğun çalışmalar içinde olduklarını belirten Hüseyin Yücel, “Teknik direktörümüz Santos’un sistemine ve bizim beklentilerimize uyacak kaliteli oyuncuları takip ediyoruz. Türkiye’de Süper Lig ve 1. Lig’de 5 oyuncu, Avrupa’da ise 8 Türk futbolcuyu takip ediyoruz” dedi.