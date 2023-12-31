Beşiktaş’ta teknik direktör adayları sayısı 2’ye indi

Haberin Devamı

Teknik direktör arayışını sürdüren Beşiktaş’ta 2 isim ön plana çıktı: Bruno Genesio ve Razvan Lucescu. Bugüne dek görüştüğü yabancı teknik adamlarla anlaşma sağlayamayan yönetim öncelikle Genesio ismi üzerinde duruyor. 57 yaşındaki Fransız çalıştırıcı ile yapılan görüşmelerde büyük ilerleme kaydedildiği belirtilirken, tarafların kesin kararlarını yeni yılın ilk günlerinde vereceği öğrenildi. Yarın veya salı günü İstanbul’a gelerek yönetimle masaya oturması beklenen Genesio ile 1.5 yıllık sözleşme yapılması planlanıyor. Son olarak Rennes takımını çalıştıran Genesio, daha önce de Beijing Guoan ve Lyon’da görev yaptı.

PAOK’U ÇALIŞTIRIYOR

Beşiktaş yönetiminin teklif götürdüğü teknik direktörler arasında yer alan Mircea Lucescu’nun da, halen Yunanistan’da PAOK’u çalıştıran oğlu Razvan’ı önerdiği belirtildi. 19 yıldır teknik direktörlük yapan 54 yaşındaki Razvan Lucescu, ülkesi Romanya’da A Milli Takım’ın yanı sıra Rapid Bükreş, Petrolul, FC Brasov, Katar’da El-Jaish, Suudi Arabistan’da Al-Hilal, Yunanistan’da Skoda Xanthi’yi çalıştırdı.