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Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç: "Tek odaklandığım şey şampiyonluk"

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Giresunspor#Süper Lig
Beşiktaşta Tayyip Talha Sanuç: Tek odaklandığım şey şampiyonluk
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2022 22:45

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta oyuncular Josef de Souza, Tayyip Talha Sanuç ve Tayfur Bingöl açıklamalar yaptı.

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Süper Lig'de Giresunspor'u tek golle mağlup eden Beşiktaş'ta oyuncular karşılaşmayı değerlendirdi.

Giresun'da zeminin kötülüğüne dikkat çeken Josef, "Tüm takımı tebrik ediyorum. Böyle bir maçta, bu kadar kötü, gerçekten çok kötü zeminde kaliteden bahsedemeyiz. Kalbimizle savaştık. Bunu yaptık. Daha farklı skorla kazanmayı hak ettik. Bu kadar zor şartlarda galip geldiğimiz için mutluyuz. Çok iyi bir ruh gösterdik. Aslında iki takım için de zemin kötüydü. İyi futbol oynamak imkansız bu zeminde. Yine gol yemedik. İki maç art arda gol yemedik. Önümüzde Trabzonspor maçı var. İyi çalışacağız ve aynı ruhla sahaya çıkacağız." dedi.

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Siyah beyazlı formayla ilk golünü attığı için mutlu olduğunu belirten Tayyip Talha Sanuç, "Beşiktaş için elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Tek odaklandığım şey şampiyonluk. Tüm fedakarlıklara hazırım. Güzel bir galibiyet aldık. Beşiktaş formasıyla ilk golü attığım için mutluyum. Attığım gol yanında gol yemediğimiz için mutluyuz. Bahane değil ama zemin futbola elverişli değildi. Bazen bu tür maçlarda kazanmak daha önemli oluyor. Şimdi önümüzde zorlu bir maç var. O maçı da kazanmaya çalışacağız. Kulübün, takımın içindeki ortam, hocanın bana davranışları yıllardır buradaymışım gibi. Bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyum. İnşallah daha çok gol atarak bu aileye katkı vereceğim." diye konuştu.

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Tayfur Bingöl ise "Diğer haftalarda çok hak ettik, çok pozisyon bulduk, sonuç alamadık. Sahaya her şeyimizi bıraktık bugün. 3 puan aldık. Çok mutluyuz. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Sezon sonu şampiyon olmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

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#Beşiktaş#Giresunspor#Süper Lig

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