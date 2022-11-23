Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç parlıyor! 2 ayda değerini 3.8 milyon Euro’ya çıkardı

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Beşiktaş’ın transferin döneminin son bölümünde Adana Demirspor’dan kadrosuna kattığı Tayyip Talha Sanuç parlıyor. 1.5 milyon Euro bedelle siyah beyazlıların yolunu tutan 22 yaşındaki stoper, piyasa değerini kısa sürede katlamayı başardı. 1 Haziran 2022’de 2.8 milyon Euro olan piyasa değeri 13 Eylül’de ara 2.2 milyon Euro kadar gerileyen genç savunmacı şu an 3.8 milyon Euro değere ulaştı.

Siyah beyazlı takımda çıktığı 8 maçta 2 gole imza atarak hücumda da etkili olan Tayyip Talha, adım adım Kartal’ın Türk futbolunun önemli savunmacılarından biri olmaya başladı. A Milli Futbol Takımı’nın 19 Kasım’da 2-1 galip geldiği Çekya mücadelesinde ilk kez Ay yıldızlı formayı giyen ve 60. dakikada Ozan Kabak’ın yerine oyuna dahil olan genç savunmacı, siyah beyazlıların da yüzünü güldürdü.

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Verdiği 11 pasın tamamında isabet bulan, Tayyip Talha, performansıyla alkış aldı. Beşiktaş ile 2026’ya kadar sözleşmesi bulunan Tayyip Talha’nın değerini daha da artıması bekleniyor.