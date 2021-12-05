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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın kulübe verimsizliği! 67 değişiklikte...

#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Süper Lig
Beşiktaşta Sergen Yalçının kulübe verimsizliği 67 değişiklikte...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu sezon 67 kez oyuncu değişikliği yapmasına karşın sadece 3 maçta kulübeden katkı aldı ve hayal kırıklığı yaşadı.

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Beşiktaş, Kasımpaşa maçında da galibiyete ulaşamayarak, düşüşünü devam ettirdi. Tartışılan bir numaralı konu ise oyuncu değişiklikleri oldu. Özellikle 1-0 öndeyken Rachid Ghezzal'ın çıkıp Mehmet Topal'ın girmesi eleştiri topladı.

Beşiktaş'ta bu sezon yapılan değişiklikler sadece 1 maçta galibiyet kazandırdı, o da ligin 5. haftasında 2-0 geriden gelip 3-2 kazanılan Antalyaspor maçıydı.

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67 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Siyah-beyazlı ekibin teknik patronu Sergen Yalçın, geçtiğimiz sezon kulübeden çok ciddi katkı alsa da bu yıl aynı başarıyı yakalayamadı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; 15 hafta sonunda tam 67 oyuncu değişikliği yapan Yalçın, Antalyaspor maçı dışında sadece Çaykur Rizespor, Altay ve Başakşehir karşılaşmalarında kulübeden skor katkısı aldı. Adana Demirspor, Altay ve Kasımpaşa maçlarında ise öne geçilmesine rağmen skor korunamadı.

"SONRADAN GİRENLERİN KATKISI YOK"

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Teknik direktör Sergen Yalçın önceki gün yaptığı açıklamada "Bu sezon sonradan oyuna aldığımız oyuncuların takıma katkısı yok. Oyunun direncini artırmaları gerekirken takıma yardımcı olamıyorlar" ifadesini kullanmıştı.

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#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Süper Lig

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