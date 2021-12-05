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Beşiktaş'ta N’Koudou 3 ay yok!

#Beşiktaş#N’Koudou#Süper Lig
Beşiktaşta N’Koudou 3 ay yok
İsmail ER

Kasımpaşa maçında aldığı darbe sonucu ayak bileğinde bağ yaralanması oluşan Beşiktaşlı futbolcu, 3 ay sahalardan uzak kalacak. Bu sezon sakatlık nedeniyle 11 maç kaçıran N’Koudou, bir o kadar daha oynayamayacak.

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Bu sezon sakatlıklardan en fazla canı yanan kulüp olan Beşiktaş’a bir kötü haber de Kevin N’Koudou’dan geldi. Kasımpaşa maçının son anlarında sakatlanan Fransız futbolcu, 3 ay sahalardan uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, maç sırasında alt baldırına aldığı
darbe sonrasında ayak bileğinde rotasyonel yaralanma oluşan N’Koudou’nun ayak bileğinde bağ yaralanması (syndezmoz) oluştuğu ifade edildi.

BEŞiKTAŞ’TA SAKATLIKLAR NEDENİYLE 33 MAÇ KAÇIRDI

N’Koudou, bu sezon sakatlıklar nedeniyle 11 maçta forma giyemezken, oynadığı 9 karşılaşmada 2 gol kaydetti.

2019 Ağustos’un da 4,5 milyon Euro’ya Tottenham’dan alınan 26 yaşındaki futbolcu, sakatlıkları nedeniyle bugüne dek toplam 33 maç kaçırdı.

Tahmini olarak 11 karşılaşmada daha oynamayacak olan Kevin N’Koudou, buna karşın Beşiktaş formasıyla 78 resmi maçta sahaya çıkıp; 14 gol, 8 asist üretti.

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