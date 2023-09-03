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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten transfer açıklaması: Olacağını düşünüyoruz

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#Transfer#Beşiktaş#Süper Lig
Beşiktaşta Şenol Güneşten transfer açıklaması: Olacağını düşünüyoruz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2023 22:18

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u 2-0 yendikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, iyi bir oyunla Sivasspor karşısında kazandıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'u Omar Colley ve Amir Hadziahmetovic'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş iyi bir oyunla galip geldiklerini söyledi.

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90 dakikayı değerlendiren Şenol Güneş, "Bugün kazanmak zorunda olduğumuz bir maçtı. Bütün maçları kazanmamız gerekiyor. Bugün oyuncular gayet iyiydi. Kazanma ruhunu sahaya yansıttılar. Oyunu okuyarak hareket ettiler. Rakibi bizim sahaya getirmedik. İkinci yarıda bazen kopmalar oldu. Oyuncu ve kalite üstünlüğü skora yansıdı. Kazanma ihtiyacımızı gidermiş olduk. Moralimiz, umudumuz gücümüz var. Milli ara dönüşünde 3 günde bir maç yapacağız. Buna hazır olmamız lazım. Şu andan itibaren 2-3 günlük dinlenmeden sonra umarım en iyisi olur." dedi.

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"TRANSFERİN OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Stoper transferiyle ilgili soruyu yanıtlayan Şenol Güneş, "Transferi bekliyoruz. Olacağını düşünüyoruz. Elimizdeki oyuncuların sakatlıktan dönmesini bekliyoruz. Stoper konusunda kulübün şartlarına uyacak birini inşallah alırız." diye konuştu.

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#Transfer#Beşiktaş#Süper Lig

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