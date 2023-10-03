Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten öz eleştiri: Geçen yılki gibi savaşan bir ekip olacağız

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Konyaspor deplasmanından 3 puanla dönen Beşiktaş’ta hedef UEFA Konferans Ligi’nde Lugano’yu da devirerek lig-Avrupa dublesi yapmak. Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, Konya dönüşü asbaşkan Emre Kocadağ ile sohbette ligde alınan galibiyetin takıma moral kazandırmak açısından çok önemli olduğunu ifade ederken artık sadece perşembe günü oynayacakları Lugano maçını düşündüklerini söyledi.

TARAFTARIMIZLA KAZANACAĞIZ

Konya’daki oyunla ilgili öz eleştiri de yapan deneyimli teknik adam Konferans Ligi’ndeki mücadelede daha tempolu oynamaları gerektiğinin altını çizip şöyle devam etti:

YiNE KAZANACAĞIZ

“Yoğun maç trafiğinde dinlenmeye fırsat bulamadan takımdaki olumsuzlukları gidermeye çalışıyoruz. Amacımız; koşan, mücadele eden geçen yılki gibi savaşan ekip olarak yolumuza devam etmek. Konferans Ligi’nde ilk maçlar sonrası tüm takımların 1’er puana sahip olduğu bir sıralama oluştu. Seyircimiz önünde oynayacağımız Lugano maçını mutlaka kazanmak istiyoruz. Taraftarımızın desteği ile bunu başaracağımıza inancımız tam.”

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