Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Aboubakar, Gedson ve Cenk Tosun açıklaması

Haberin Devamı

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

Tempolu ve hızlı başlamak istedik. Uzun süre böyle olmaya çalıştık. İkinci yarı kopmalar oldu ama her zaman rakibin üzerine gitmeye çalıştık. Rakibi eksik yakaladığımız pozisyonlar oldu ama fırsatları bitiremedik. İkinci yarı düşmeler olunca top tutmak için Maxim'i aldık. Beklenmeyen bir hatada rakip gol buldu. Daha farklı bir galibiyet olabilirdi.

Önceki haftalarda daha iyi oynayıp kazanamadığımız olmuştu. Onun da gerginliği oldu. Oyuncularım ellerinden geleni yaptı, hepsine teşekkür ediyorum. Son dakikalarda hatalarımız oldu. Rakip de maçın içinde kaldı. Gol atsaydık maç kopacaktı. Sonuç olarak kazanmak önemliydi. Oyun olarak 3 puanı hak ettik.

"ABOUBAKAR'IN GERGİNLİĞİ VARDI"

Aboubakar'ın gol atması önemliydi. İstekliydi ama gol atamama gerginliği vardı. Bu açıdan iyi oldu. Diğer yeni transferlerimiz de iyiydi. Hepsinin katkı yapmasını bekliyoruz. Maxim'i ikinci yarının başında alacaktım ama gol yiyince beklettim.

Haberin Devamı

"GEDSON'LA GEÇEN MAÇTAN SONRA KONUŞTUM"

Bugün Masuaku ve Gedson da iyiydi. Geçen maçtan sonra Gedson'la konuşmuştum. Eksiklerini tamamlarsa daha iyi bir oyuncu olacak.

Biz savunmada rakibe az pozisyon verip çok pozisyon bulmak istiyoruz. Bugünkü maç izleyiciye keyif vermiştir. Zaman geçirmeyi onlar da yapmadı biz de yapmadık. Geçen maç aynı oyuncu 10 kere sakatlanmıştı. Bu kez gerginlikten gol yemeyelim heyecanı da vardı. Oyun olarak doğruları yaptık ve kazandık.

Son 3 maça baktığımız zaman 3 puan alamadık. Bugün kendi sahamızda, dolu tribünler karşısında fizik gücü iyi olan bir takıma karşı kazanmamız gereken bir maçtı. Hızlı başladık. Tempolu, pozisyonlu bir maç oldu. Her şey iyi gitti. Sadece yanlış pas tercihleri ve atılan şutlar vardı. Farklı bitmesi gereken bir maçtı. Hak ettiğimiz bir maçtı. Hem 3 puana, hem de morale ihtiyacımız vardı. Yeni oyuncuların coşkusu iyiydi. Giren çıkan herkes 3 puanı hak etti. Orta sahanın iyi olması hem hücumu hem savunmayı iyi etkiliyor. Aboubakar’ın gol atmasına sevindim, hazır değildi, gol atmadıkça geriliyordu. Cenk ve Redmond da atabilirdi. Hepsi iyiydi.

Haberin Devamı

"HER OYUNCU EN İYİSİNİ YAPACAK"

"Sahaya çıkan her oyuncu en iyisini yapacak, yapmayan kenara gelecek. Beşiktaş’ı önemsiyoruz. Taraftar da beklenti içinde. Takımı taşıyanı, taşıyacağız. Cenk şansız 2 maç geçirdi. İyi niyetli yerlerde hatalar normal. Aynı oyuncuların iyi maçları var. Orta sahamız değişti. Eksik de olsa da defans, forvet iş yapmamız gerekiyor. Takım tüm olarak iyi, tüm olarak kötü olur. Başkasından şikayetçi olan kendinden başlamalı. Taktik kötü, antrenman kötü dediği zaman kendinde bir sorun vardır. O tip düşüncelere izin vermeyeceğiz. Bu takımın taraftarın beklediği yapıda oyun oynamasını bekliyoruz. Ankaragücü daha zor bir takım. Geçen maçta da daha fazla pozisyona girmemiz lazımdı. 3 maçtaki kayıplara üzgünüz"

Haberin Devamı

"CENK'İN GİTMESİNİ İSTEMEM"

Cenk Tosun hakkında MLS ekibi Chicago Fire'a gideceği yönünde çıkan transfer haberleriyle ilgili de konuşan Şenol Güneş, "Transfer konuşulduğu için yapılır diye bir şey yok. Kendisi kalmak istiyorsa kulüp tutmak ister. Gidecek kalacak demeyi doğru bulmam. Bana sorarsanız kalmalı. Gitmesini istemem ama gitmek isteyene dur demem. Weghorst gibi. Biz göndermedik. Mutlu olmadığı zaman mutlu olacağı yere gitmesi normal. Taraftar oynayanı, koşanı alkışlıyor, destekliyor" şeklinde konuştu.

Kadroda yer almayan Kevin N’Koudou ile ilgili de düşüncelerini paylaşan Güneş, "Elimizdeki oyuncuları ihtiyacımıza göre değerlendirebiliriz. Şimdi de gidebilir. Onlara da söylüyorum. Mutu değilsen gidebilirsin. N’Koudou iyi bir oyuncu ama oynatamıyoruz. 26 tane oyuncu, 4 tane kalecim var. Dışarda kalana üzülüyorum. Dele de bunlardan birisi. Beşiktaş’a katkı yapan kalır. Öyle bir performans gösterir ki bir oyuncu kullanırız. Duygularla değil, katkılarla değerlendireceğiz. Taraftar bizle beraber savunmaya geçti. Ben taraftarın bizle beraber hücuma geçmesini istiyorum. 3’e 1 yakaladığımız pozisyonlarda doğruları yapamadık. Bunları yapmazsak sıkıntı yaşarız" dedi.

Haberin Devamı

"MAXIM EKSTRA BİR OYUNCU"

Gaziantep FK’den kiralanan Maxim’in iyi bir oyuncu olduğunu belirten Güneş, "Bir takımın beyni orta sahadır. Ne kadar iyi oynarsan hücuma o kadar iyi gidersin. Maxim ekstra bir oyuncu. Oyun sıkışırsa alacaktım. Oyun iyi gidiyordu. Rakibin gelmesine de mani oluyorduk. Salih de Gedson da iyiydi. Bekleyeyim sonra hamle yaparım dedim. Sağ bekleri çok hücuma çıkıyor diye Tayfur’u oyuna aldık. Biz de net pozisyonlar yakalıyoruz, onun için değişiklik yapmadık. 80’den sonra aldık top tutalım diye. Bunu daha iyi yapabilecek bir oyuncu. Bu tek başına yapılmaz. Katkı yapacağını düşünüyorum. Elimizde o tip oyuncular var. Hem duran top kullanan, zekası olan bir oyuncu. Salih de öyle. Gedson çok çalıştı. Biraz daha topu iyi kullanabilse çok daha iyi bir oyuncu olur" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

"TAKIM OLDUĞUMUZ ZAMAN İÇERİDE VE DIŞARIDA İYİ OYNAYACAĞIZ"

Geçtiğimiz 3 haftada kötü puan kayıpları yaşadıklarını aktaran Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"İlginç bir takım olduk. Bugün bile daha oyunu sakinleştirip, daha hızlı hücum etmek lazımken bir gidip geliyorduk. Dinlenmeyi de iyi yapmamız lazım, yine de olumluydu. Konya’da, Kayseri’de kazanan takımdık. O kadar kolay 2 puan gitti ki, Sivas’ta da öyle. Orta sahada çok değişiklik yaptık. Şimdi orta saha fazlamız var. Orta sahaya uygun oyuncuları kullanıyoruz. Takım olduğumuz zaman dışarda, içerde iyi oynayacağız. 3 maçta nasıl puan kaybı yaptınız derseniz cevabı ben de bulamıyorum. Hakikaten olumsuzdu. Geçen hafta oyuna hakimdik, ilk yarı pozisyon yoktu. Eksikler devam ediyor. Elimizde olan iyi oyuncular var. Saiss, Rosier gibi oyuncular var. Hizmet ettiler, inşallah devam edecekler."

Colley ve Saiss gibi farklı tip oyunculara sahip olduklarına değinen Şenol Güneş, şöyle konuştu:

"Bugün savunmada iyiydik. Tayyip çok dinamikti. Colley de öyle. İlk maçını oynadı, net bir şey söyleyemeyiz. Saiss var, top kullanan bir oyuncu. Coley savaşçı bir oyuncu. Onur hem ofansif hem defansif iyiydi. Futbolcunun niyeti varsa her şeyi anlar. Sağdan atak yapıyorlardı. Tayfur’u geri aldık. Sonrasında öne de Muleka’yı aldık."

"MASUAKU KALIR MI GİDER Mİ BAKAR, DEĞERLENDİRİRİZ"

Masuaku’nun takımda kalıp, kalmayacağı yönünde gelen bir soruya Güneş, şöyle cevap verdi:

"Yarının ne olacağını bilmiyoruz. Bugün daha olumluydu. Hata yapmadı mı yaptı. Onur da, o da iyiydi. Özelliği o. Geride sıkıntısı olabilir oyuncunun. Kalır mı gider mi bakarız. Değerlendirilir. Seneye nasıl taşıyacağız her şey değişebilir. Bugün var dediğin, yarın olmayabilir. Her oyuncu değerlidir. Her oyuncunun takımı yukarı çıkartması lazım."

"Ankaragücü’nün en güçlü tarafının kanatlardan yaptığı ataklar olduğuna değinen Güneş, sözlerini şöyle noktaladı:

"Yediğimiz golde GEDSON ortada kaldı. Bir pozisyonda da Cenk gelmedi. Ankaragücü’nün en iyi tarafı kanatlardan gelmesi. Emre içeri giriyor. Bekleri kenara açılıyor. Cenk’i de hem santrfor oynasın hem de ön liberoya baskı yapsın diye düşündük. Bir süre öyle devam etti. Daha sonra değişiklik yaptık. Bizim düşündüğümüz anlamda rakip sahaya gitmedik. Son bölüme eleştiri yapabiliriz. Sağ beki biraz baskılayalım diye Tayfur’u oyuna aldık."