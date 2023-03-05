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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten N'Koudou açıklaması!

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#N'koudou
Beşiktaşta Şenol Güneşten NKoudou açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2023 18:43

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kevin N'Koudou'nun durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

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Ankaragücü maçının kadrosunda yer almayan Beşiktaşlı Kevin N'Koudou hakkında Şenol Güneş'ten açıklamalarda geldi.

İşte Şenol Güneş'in sözleri;

N'Koudou'nun sezon sonunda ayrılma durumu var. Kendisiyle konuştum. Boşta durmasından ise gitmesi iyi olurdu. Karar kendisinin. Onun transfer anlaşmalarında farklılıklar var. Bizde kalması zaten görünmüyor. Adana Demirspor için iyi bir oyuncu

GİTMESİNE İZİN VERDİK

Beklediğimiz randımanı alamadık. Gitmesine izin verdik ama son aşamayı bilmiyorum. Hala olabilir, olmayabilir. Konuşuluyor. Anlaşma olmazsa kalan 11 maçta oynaması zor görünüyor. Seneye de düşünmüyoruz. Katkı yapmasını da beklemiyoruz, bu yüzden tutmanın manası yok. Şu an bulunduğu durum rahat gelebilir ama sezon sonu bu şartları da bulamayabilir

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#N'koudou

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