Konyaspor 0-0 Giresunspor (Maç özeti)

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Spor Toto Süper Lig 24. hafta maçında Konyaspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan ve hakem Erkan Özdamar'ın düdük çaldığı maç 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından 5 maç sonra puanla tanışan ancak galibiyet hasreti 9 maça çıkan Konyaspor puanını 28'e yükseltti. 3 maç sonra puan alan ancak galibiyet hasreti 8 maça çıkan Giresunspor ise 22 puan oldu.

TRİBÜNDE İSTİFA SESLERİ

0-0 biten maçın son anlarında Konyaspor tribünlerinde 'yönetim istifa' tezahüratları yapıldı

İLK 11'LER

Konyaspor XI: Sehic, Guilherme, Adil, Calvo, Ahmet, Soner, Mahir, Bouchalakis, Marlos, Pozuelo, Muhammet.



Giresunspor XI: Ferhat, Görkem, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Mejia, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



22. dakikada Muhammet Demir’in ceza sahası önü sol çaprazından direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten auta çıktı.

29. dakikada rakip yarı alanından topla kaleye doğru ilerleyen Bajic’in ceza yayının önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

32. dakikada Moreno’nun pasıyla ceza alanı içi sol çaprazında topla buluşan Pozuelo’nun dar açıdan uzak direğe doğru yaptığı vuruşta top auta gitti.

37. dakikada Mahir atılan uzun topla ceza sahası içinde topu göğsüyle indirip kaleye vurdu ancak kaleci Ferhat gole izin vermedi.

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



47. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Pozuelo’nun dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Ferhat topu kornere çeldi.

55. dakikada Soner’in sağ kanattan son çizgiye inerek arka direğe yaptığı ortaya Moreno kafa vuruşunu yaptı ama meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

59. dakikada geri pas alan Sehic’ten ceza alanında topu kapan Bajic’in sağ çaprazdan kaleye gönderdiği top üstten auta gitti.

69. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Moreno’nun sert şutunda kaleci Ferhat topu çelmeyi başardı.

78. dakikada derin bir pasla sol kanattan ceza sahasına hızla giren Sainz’ın çaprazdan sert vuruşunda kaleci Sehic topu kurtardı.

90+2. dakikada ceza sahasın önü sol çaprazında topla buluşan Guilherme’nin sert şutunda kaleci Ferhat topu çeldi.

90+2. dakikada ceza alanı önü sağ çaprazında topla buluşan Muric ceza yayına doğru yönelip şık bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak direkten tekrar oyun alanına döndü.

90+9. dakikada ceza yayının hemen önünden kullanılan serbest vuruşta Muric'in direkt kaleye gönderdiği topu kaleci Ferhat kornere çeldi.