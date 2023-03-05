Vincent Aboubakar, Beşiktaş'taki 3. dönemindeki siftahını Ankaragücü maçında yaptı! Tam 2 yıl sonra...

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Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği maçta Vincent Aboubakar'ın performansı dikkat çekti.

Teknik direktör Şenol Güneş, son oynadıkları Antalyaspor maçına göre Ankaragücü karşısında sahaya sürdüğü 11’de 5 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Rosier, Saiss, Umut Meraş, Dele Alli ve Muleka’nın yerine Onur Bulut, Omar Colley, Masuaku, Amir Hadziahmetovic ve Aboubakar’a şans verdi.

Siyah-beyazlılar, Ankaragücü karşısına şu 11 ile sahaya çıktı:

“Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Nathan Radmond, Cenk Tosun ve Aboubakar”

240 DAKİKAYI BOŞ GEÇMİŞTİ

Beşiktaş'ın devre arasındaki transferlerinden Aboubakar, Süper Lig'deki ilk 4 maçında 240 dakika sahada kaldı ve gol ya da asist katkısı yapamadı.

SİFTAHI YAPTI

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Ankaragücü maçının 55. dakikasında sahne alan ve skoru 2-1'e getiren Aboubakar, Beşiktaş formasıyla 3. dönemindeki ilk golünü atmış oldu.

2 YIL SONRA ATTI

Kamerunlu yıldız, Beşiktaş formasıyla ligdeki son golünü 6 Mart 2021 tarihinde Gaziantep'e karşı atmıştı. Aboubakar, 2 yıl sonra yeniden golle tanışmış oldu.

ABOUBAKAR: 'ÇOK KOŞTUM, ÇOK SAVAŞTIM'

Maç sonu açıklamalarda bulunan Aboubakar şu ifadeleri kullandı:

Acı çekmek zorundayız. Acı çekmeden kazanamayız. Bugün sahada acı çeken, fedakarlık yapan bir takım vardı ve kazandık. Bir forvet oyuncusu, gol atamadığı zaman eleştirilir. Eleştiriler normal, kabul ediyorum. Eleştirilerle ilgili problem yok. Çok koştum, çok savaştım. Önemli olan takımın kazanması, gerçekten. Takımın kazanması için artık daha iyi odaklanma zamanı