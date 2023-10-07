Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in istifasının perde arkası: 'Zorda bırakmamak için...'

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Beşiktaş'ın geçen sezon Süper Lig’de 3. olması ve Ziraat Türkiye Kupası’na erken havlu atmasının ardından bu yaz transfer döneminde ezeli rakiplerinin gölgesinde kalması ile başlayan ‘taraftar tepkileri’ şok kararlara yol açtı. Önce teknik direktör Şenol Güneş görevinden istifa etti, ardından kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı aldı. Dün siyah beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından peş peşe açıklanan bu kararların perde arkasında yaşananlar şöyle:

2-0 öne geçilmesine rağmen 3-2 kaybedilen Lugano maçı bardağı taşırdı

Lugano karşısında 2-0 öne geçen siyah beyazlı takımın son 10 dakikada yediği gollerle 3-2 mağlup olması yönetime karşı zaten tepkili olan taraftarların öfkesini doruğa çıkardı. İsviçre ekibinin attığı üçüncü golün ardından neredeyse tüm taraftarlar Çebi ve yönetimini istifaya çağırdı. Son derece üzgün olan Çebi, maçın bitiş düdüğüyle birlikte yönetici arkadaşlarına, “Kimse bir yere gitmesin, burada toplantı yapacağız” dedi. Hemen Tüpraş Stadı’nın salonuna geçildi ve son yaşananlar konuşuldu.

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Şenol Güneş görev süresindeki destekleri için yönetime teşekkür etti

Başkan Çebi, teknik direktör Şenol Güneş’e de haber gönderip toplantıya katılmasını rica etti. Kısa süre sonra Güneş de geldi. Çok üzgün ve moralsiz olduğu görülen tecrübeli hoca, kimsenin beklemediği bir hamle yapıp kısa bir veda konuşması yaptı: “Sayın Başkanım, bugüne kadar takım için çok fazla şey yaptınız. Maddi manevi olarak arkamızda durdunuz. Sizi daha fazla zorda bırakmamak, önünüzü açmak için istifa kararı aldım. Hepinize bana verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum.”

Ahmet Nur Çebi, Güneş'ten takım hakkında rapor hazırlamasını istedi

Güneş'in bu sözlerine ilk karşılık Çebi’den geldi: “Beşiktaş Kulübü’ne hizmetleriniz ve anlayışınız için biz de size teşekkür ediyoruz. Takımın başarılı olması için elinizden gelen her şeyi yaptığınızı, gerektiğinde büyük fedakârlıklarda bulunduğunuzu hepimiz biliyoruz. Sizden takımın son durumu hakkında bir rapor hazırlamanızı rica ediyorum. Bu sezon yaşanan istikrarsızlığın sebeplerini detaylarıyla anlatmanızı istiyorum.” Ahmet Nur Çebi’nin bu sözlerinin ardından Şenol Güneş tüm yöneticilerle vedalaşıp stattan ayrıldı.

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Beşiktaş Kulübü: Hocamız kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu ifade etti

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş’in ayrılığını şu açıklamayla duyurdu: “Lugano maçının ardından bir araya geldiği başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu, kulübümüzün önünü açmak adına alınacak her türlü karara saygı duyacağını ifade eden teknik direktörümüz Şenol Güneş, görevinden ayrılmıştır. Güneş’e kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.