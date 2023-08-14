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Beşiktaş'ta Şenol Güneş rekora ortak oldu | Maç sonu değerlendirmesi: Özür diliyoruz

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Süper Lig
Beşiktaşta Şenol Güneş rekora ortak oldu | Maç sonu değerlendirmesi: Özür diliyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2023 23:49

Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş bir kez daha galibiyetle başladı. Süper Lig'in yeni sezonuna 3 puanla başlayan Beşiktaş'ta deneyimli teknik adam, Ertuğrul Sağlam'ın rekoruna ortak oldu. Müsabakada en çok ikili mücadele kazanan futbolcu olan Gedson Fernandes, galibiyet golünü atarken Beşiktaş formasıyla da bir ilke imza attı.

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda mağlup etti.

İstanbul ekibini Gedson Fernandes'in harika golüyle 1-0 mağlup eden siyah beyazlılar sezonu galibiyetle açtı.

BEŞİKTAŞ'LA İLK CEZA SAHASI DIŞI GOLÜ

Gedson Fernandes, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de ceza sahası dışından ilk golünü Fatih Karagümrük filelerine gönderdi.

Portekizli futbolcu, Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçında 11 kezle en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu oldu.

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ANTE REBİC, SÜPER LİG’DE İLK KEZ FORMA GİYDİ

Beşiktaş’ın sol kanat oyuncusu Ante Rebic, Fatih Karagümrük karşısında ilk kez bir Süper Lig müsabakasında forma giydi.

Kara Kartal’da yeni transfer Hırvat oyuncu Ante Rebic, bu karşılaşmada ilk kez bir Süper Lig müsabakasında forma giydi.

Maça yedek soyunan Rebic, mücadelenin 62. dakikasında Jackson Muleka’nın yerine oyuna dahil oldu.

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GÜNEŞ, SAĞLAM'IN REKORUNA ORTAL OLDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig tarihinde en fazla açılış haftası galibiyeti alan isim olan Ertuğrul Sağlam'ın rekoruna ortak oldu. 

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BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklamalar yaptı.

"ÖZÜR DİLİYORUZ"

İlk yarıda kötü bir oyun sergilediklerini kaydeden Şenol Güneş, "Karagümrük kendi gücünde direnecek bir takımdı, onu da iyi yaptı. Top kayıpları yaptık, agresif oynamadık. Topun kontrolü bizdeydi ama cılız ataklar yaptık. Golü geç bulduk ama maçı hak ettik. Bazen çok pozisyon bulursunuz, kaçırırsınız ama bugün kazanmak için yeterli pozisyonları bulduk. Bunları da yaşayacağız, futbolcularımı tebrik ediyorum. Bireysel olarak oyuncuları eleştirmek doğru değil. Oyun anlamında, görevlere bağlı olarak iyi niyetlilerdi ama bunu hızlı tempolu yapmamız lazım. Topu kaybettiğimizde, baskılı oynamamız gerekiyor. Bakü maçında bunları iyi yaptık ama bu maç bundan uzaktı. Rakip de ağır davrandı biz de. Biraz uyurgezer gibi. Taraftarlardan ilk yarı için özür diliyoruz." dedi.

GHEZZAL'IN SAKATLIĞI HAKKINDA

Cezayirli oyuncunun sakatlık durumu hakkında konuşan Şenol Güneş, "Şu anda sakat olarak Rachid Ghezzal'ın durumu var. Salı gününden itibaren koşulara başlar ama hafta sonuna ne olur bilmiyorum, daha iyiye gittiğini düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

TFF'YE SİTEM

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TFF'ye sitemde bulunan Güneş, "Sıcakların olduğu bir dönem olduğu için takımda da ağırlık, halsizlik vardı. Sonra düzeldi. Biz federasyonun aldığı karara uymak zorundayız ama doğrusunun ne olduğunu söylersem ortalık karışır. Yanlış anlıyorlar beni, susmayı tercih ediyorum." dedi.

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Süper Lig

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